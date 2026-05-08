Ex-Präsident Barack Obama warnt vor der Politisierung des Strafrechtssystems, während das FBI gegen eine Journalistin ermittelt und eine Razzia bei einer 82-jährigen Demokratin durchführt. Die Vorgänge werfen Fragen nach der Unabhängigkeit der Justiz auf.

Donald Trump , flankiert von seinem Justiz minister Todd Blanche und FBI -Direktor Kash Patel am 25. April in Washington, steht im Zentrum einer anhaltenden Debatte über den Einfluss des Präsidenten auf die Justiz .

Eine Journalistin veröffentlicht einen kritischen Bericht über Kash Patel, woraufhin das FBI angeblich gegen Sarah Fitzpatrick ermittelt. Gleichzeitig führt die Bundespolizei in Virginia eine Razzia bei einer 82-jährigen Demokratin durch, während sich die Bundesbehörden beim Thema Epstein zurückhalten. Ex-Präsident Barack Obama warnt vor einer Politisierung des Strafrechtssystems und verweist auf drei aktuelle Fälle, die diese Befürchtungen unterstreichen. Das FBI durchsucht das Büro der 82-jährigen demokratischen Senatorin Louise Lucas in Portsmouth, Virginia.

Lucas ist eine bekannte Fürsprecherin der Legalisierung von THC und engagiert sich politisch gegen Donald Trump. Die Razzia erfolgt in Begleitung einer schwer bewaffneten Polizeieinheit, die auch einen THC-Shop neben ihrem Büro umstellt. Die Reporterin vor Ort berichtet von einer dramatischen Szene, bei der die Beamten mit gezogenen Waffen die Menschen im Gebäude auffordern, herauszukommen. Diese Vorgänge werfen Fragen nach der Unabhängigkeit der Justiz auf, insbesondere in Zeiten politischer Spannungen.

Ein weiterer Fall betrifft den FBI-Direktor Kash Patel, der nach einem kritischen Artikel über sein angebliches Alkoholproblem in die Defensive gerät. Die Journalistin Sarah Fitzpatrick berichtet, dass Patel mit über zwei Dutzend Personen gesprochen habe, die seine Aussagen bestätigen. Nur drei Tage nach der Veröffentlichung des Artikels geht Patel in die Gegenoffensive und lässt eine Klage gegen die Journalistin einreichen. Das FBI dementiert die Vorwürfe, doch die Ermittlungen gegen Fitzpatrick könnten zu einer Durchsuchung ihrer Handy-Daten führen.

Diese Vorgänge werden von Mitarbeitenden des FBI kritisch gesehen, da sie gegen die Pressefreiheit verstoßen könnten. Der Chefredakteur von The Atlantic, Jeffrey Goldberg, bezeichnet die Ermittlungen als illegalen Angriff auf die freie Presse





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