Ex-Präsident Rumen Radew gewinnt die Parlamentswahl in Bulgarien mit seiner Allianz Progressives Bulgarien und erreicht die absolute Mehrheit. Etablierte Parteien verlieren massiv an Bedeutung.

Bei der jüngsten Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein deutlicher politischer Umbruch ab. Der ehemalige Staatspräsident Rumen Radew konnte mit seiner neu formierten Wahlallianz Progressives Bulgarien laut ersten Hochrechnungen einen überwältigenden Erfolg verbuchen.

Die Prognosen führender Meinungsforschungsinstitute sehen das Bündnis des früheren Kampfjet-Piloten bei bis zu 45 Prozent der Stimmen, was ihm eine komfortable absolute Mehrheit im 240 Sitze umfassenden Parlament sichern könnte. Mit schätzungsweise 140 Abgeordneten wäre Radew in der Lage, seine politischen Vorhaben, wie etwa eine umfassende Justizreform, mit der notwendigen verfassungsändernden Mehrheit voranzutreiben. Das amtliche Endergebnis wird mit Spannung bis Donnerstag erwartet, während die Wahlbeteiligung mit etwa 51 Prozent auf einem stabilen, wenn auch nicht rekordverdächtigen Niveau verharrte. Die politische Landschaft des Landes, das seit April 2021 bereits die achte Parlamentswahl erlebte, zeigt sich stark fragmentiert. Die bisherigen Schwergewichte, das konservative Bündnis Gerb-SDS sowie der liberal-konservative Verband PP-DB, mussten herbe Verluste hinnehmen und liefern sich mit Ergebnissen zwischen 12 und 13 Prozent ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz. Diese Parteien, die noch vor kurzem gemeinsam regierten, scheinen das Vertrauen weiter Wählergruppen verloren zu haben, was den Aufstieg von Radew weiter befeuerte. Besonders dramatisch fällt das Ergebnis der nationalistischen und prorussischen Partei Wasraschdane aus, die nach früheren zweistelligen Erfolgen nun um den Verbleib im Parlament bangen muss. Mit nur noch rund vier Prozent der Stimmen steht die Partei kurz vor dem Scheitern an der Sperrklausel, was die Verschiebung der politischen Prioritäten der bulgarischen Bevölkerung unterstreicht. International löst der Wahlsieg Radews gemischte Reaktionen aus. Während er im Wahlkampf vor allem Stabilität, Korruptionsbekämpfung und wirtschaftliche Reformen in den Vordergrund rückte, bleibt seine außenpolitische Ausrichtung ein zentraler Streitpunkt. Kritiker und Beobachter, darunter auch russische Medien, sehen in ihm einen Verbündeten von Viktor Orban, was zu Sorgen hinsichtlich einer Blockadehaltung gegenüber der EU-Unterstützung für die Ukraine führt. Radew selbst gab in Interviews an, er werde sich zwar nicht finanziell an Militärhilfen beteiligen, jedoch EU-Entscheidungen nicht aktiv blockieren. Dennoch bleibt die Frage, wie ein Land, das den Euro bereits eingeführt hat, unter seiner Führung agieren wird. Die Prioritäten der neuen Regierung dürften zunächst in der Verabschiedung eines dringend notwendigen Staatsetats für 2026 liegen, um die wirtschaftliche Stagnation zu überwinden und die Energieversorgung des Landes langfristig abzusichern. Europa blickt nun kritisch auf Sofia und fragt sich, ob Bulgarien zu einem neuen Störfaktor innerhalb der Gemeinschaft werden könnte





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