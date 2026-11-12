Politische Kontroverse um Feministischen Streikkollektiv Thurgau und Frauenhaus

SVP und Feministisches Streikkollektiv Thurgau liegen im Streit um Frauenhaus-Forderungen und Protestparolen. SVP fordert Ende der Mahnwachen vor dem Grossen Rat. Hintergrund ist der fehlende Schutzort im Kanton Thurgau.

Das Feministische Streikkollektiv Thurgau führt aktuell Mahnwachen vor den Sitzungen des Grossen Rates im Kanton Thurgau durch, um auf das Fehlen eines eigenen Frauenhauses aufmerksam zu machen. Diese zivilgesellschaftliche Aktion hat zwischen den Aktivistinnen und der SVP-Fraktion zu einer deutlichen politischen Auseinandersetzung geführt. Die konservativen Parlamentarier verlangen eine Unterbindung der Demonstrationen und sehen in den öffentlichen Forderungen eine Gefahr für den parlamentarischen Raum. Im Fokus der Kritik stehen dabei nicht nur die inhaltlichen Forderungen, sondern auch die Form der Kommunikation und die verwendeten Parolen der Bewegung.

Zentraler Auslöser der Debatte sind historische Einträge auf der Website des Kollektivs. Die SVP-Fraktion verweist auf Sprüche wie "jedem Boss es Gummigschoss" oder "schlagt dem Typ die Fresse ein", die auf einer Archivseite veröffentlicht waren. Auf Basis dieser Texte fordert die SVP, dass die Parlamentsdienste sowie die Städte Weinfelden und Frauenfeld in Zukunft keine Bewilligungen mehr für Kundgebungen des Kollektivs erteilen. Die Fraktion argumentiert, dass solche Aussagen die Grenzen legitimer Protestsprache überschreiten und eine Bagatellisierung von Gewalt darstellen könnten. Diese Position hat zu einer hitzigen Diskussion über die Grenzen des demokratischen Protests geführt.

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Differenzen zwischen kollektiver Verantwortung und individuellen Aktionen

Sarah Mächler, Vorstandsmitglied der Frauenzentrale Thurgau und Mitglied der Arbeitsgruppe "Frauenhaus TG jetzt", weist diese Vorwürfe entschieden zurück. Sie betont, dass weder lautstarke Parolen noch aggressive Aktionen zu den aktuellen Protesten vor dem Grossen Rat gehört haben. Mächler erklärt, dass die beanstandeten Sprüche aus einer allgemeinen Parolensammlung stammen und bei den Mahnwachen niemals gerufen wurden. Sie räumt ein, dass einige Formulierungen verstörend wirken können, sieht darin jedoch einen Ausdruck von Wut über gesellschaftliche Missstände, der von feministischen Bewegungen bewusst in überspitzierten Formen genutzt wird. Das Kollektiv distanziere sich ausdrücklich von tatsächlichen Gewaltaufrufen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die politische Unterstützung des Kollektivs durch lokale Ratsmitglieder. Ein SVP-Ratsmitglied verlangt einen klaren Schnitt und fordert, dass Parlamentarierinnen, die dem Kollektiv nahestehen, austreten müssen, da eine bloße Distanzierung nicht ausreiche. Sarah Mächler reagiert auf diese Forderung mit Unverständnis und verweist auf die zahlreichen solidarischen Rückmeldungen, die nach dem Vorstoss eingegangen sind. Sie sieht in der Kritik einen Versuch, die Glaubwürdigkeit der Frauenhausbewegung infrage zu stellen, indem organisatorische Unterschiede und gemeinsame gesellschaftliche Anliegen künstlich vermischt werden. Die Aktivistinnen bestehen darauf, dass ihre Arbeit friedlich und legal verläuft.

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Parlamentarische Reaktionen und fachliche Einordnung

Grossrätin Elina Müller, die sich seit Jahren für besseren Gewaltschutz einsetzt, äußert sich scharf zur Debatte. Sie findet es stossend, dass die SVP eine Parolensammlung aus dem Archiv der Website ausgräbt, um legitime Forderungen zu diskreditieren. Müller betont, dass die Aktivistinnen an ihren bewilligten Kundgebungen stets friedlich demonstriert haben und ihre Hartnäckigkeit bewundernswert sei. Sie könne die Forderung nach personellen Konsequenzen für Grossrätinnen nicht nachvollziehen. Gleichzeitig räumt sie ein, dass eine Unterscheidung zwischen legitimen Protestformen und der Verantwortung für externe Inhalte schwierig sein kann. Für Lei, eine andere Kommentatorin, ist die Trennung nicht ausreichend, da das Kollektiv auch für Inhalte verantwortlich gemacht werden kann, die außerhalb der Mahnwachen verbreitet werden.

Die politische Dimension der Situation wird durch die Verbindung zu überregionalen Gruppen weiter kompliziert. Die Aktion "2027" zielt darauf ab, die Care-Arbeit endlich gehört und gesehen zu werden und wird auch von Organisationen wie dem Revolutionären Aufbau Zürich und der Kommunistischen Jugend Schweiz mitgetragen. Sarah Mächler hält diese Verknüpfung für konstruiert und argumentiert, dass die Teilung eines gesellschaftlichen Anliegens keine organisatorische Zusammenarbeit oder Zustimmung zu allen Positionen anderer Gruppen bedeutet. Sie sieht darin einen strategischen Ansatz, um die eigene Bewegung unter Druck zu setzen. Die Debatte zeigt deutlich, wie stark die emotionale und politische Polarisierung im Bereich der Gewaltprävention und Geschlechtergerechtigkeit ist.

Sachlicher Kern: Fehlendes Frauenhaus und komplexe Realitäten

Während sich die politische Debatte zunehmend um Protestformen und Parolen dreht, bleibt deren eigentlicher Anlass unverändert bestehen. Der Kanton Thurgau verfügt weiterhin über kein eigenes Frauenhaus, während die Schutzeinrichtungen in den Nachbarkantonen stark ausgelastet sind. Diese strukturelle Lücke führt dazu, dass bedürftige Frauen und Kinder kaum lokale Optionen für einen sicheren Neustart haben. Elina Müller erklärt, dass ein Frauenhaus weit mehr sei als ein Gebäude mit Zimmern. Die Trennung aus einer Gewaltbeziehung stelle einen besonders gefährlichen Moment dar, der ein umfassendes Sicherheitskonzept erfordere. Neben einem anonymen, gut erreichbaren Standort sei Erreichbarkeit rund um die Uhr sowie professionelle psychosoziale und rechtliche Unterstützung zwingend erforderlich, was hohe finanzielle Mittel voraussetzt.

Die aktuelle Situation verschärft sich durch die Erfahrungen der Aktivistinnen im Alltag. Sarah Mächler berichtet, dass die Mahnwachen nicht immer auf Wohlwollen stoßen. Besonders in Weinfelden sei es vereinzelt zu aggressiven Bemerkungen von Parlamentsmitgliedern gekommen. In einem Vorfall musste ein anderer Parlamentarier eingreifen, um die Eskalation zu stoppen. Diese Vorfälle unterstreichen die Spannungen zwischen der Zivilgesellschaft und dem politischen Establishment. Die Aktivistinnen planen, ihre Mahnwachen in Frauenfeld und Weinfelden fortzusetzen, um den Druck auf die Verantwortlichen aufrechtzuerhalten und die Dringlichkeit der Situation zu verdeutlichen.

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Ausblick: Runder Tisch und fortgesetzter Kampf

Am 27. November soll ein runder Tisch stattfinden, der die Frauenhausfrage voranbringen soll. Dieses Format bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Positionen an einem Tisch zu diskutieren und nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Für die Aktivistinnen ist dies ein wichtiger Schritt, um die Forderung nach einem eigenen Schutzort auf die politische Agenda zu setzen. Die Fortsetzung der Mahnwachen bleibt strategisch entscheidend, um die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger an das Problem zu erinnern. Die SVP bleibt bei ihrer Forderung, die Bewilligungen zu entziehen, was die Lage im Vorfeld der Gespräche weiter anspannt. Die Debatte wird sich wahrscheinlich noch eine Zeit lang um die Balance zwischen freier Meinungsäußerung und dem Schutz vor extremistischen Rhetoriken drehen, während die materielle Notwendigkeit eines Frauenhauses im Thurgau weiterhin dringend besteht.