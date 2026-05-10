Nach schweren Mängeln in der Herzchirurgie und einer erhöhten Sterblichkeitsrate fordert die FDP im Zürcher Kantonsrat eine umfassende politische Aufarbeitung mittels einer PUK.

Die Situation am Universitätsspital Zürich (USZ) hat eine neue Dimension der politischen Eskalation erreicht. Die FDP -Fraktion im Zürcher Kantonsrat sieht sich gezwungen, eine umfassende politische Aufarbeitung der schwerwiegenden Missstände in der herzchirurgischen Abteilung zu fordern.

Im Zentrum der Diskussion steht die mögliche Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission, einer sogenannten 'PUK'. Die Liberalen argumentieren, dass die bisherigen Erkenntnisse nur die Spitze des Eisbergs seien und eine tiefergehende Analyse notwendig ist, um die Verantwortlichkeiten innerhalb der Spitalleitung und der Aufsichtsbehörden zu klären. Besonders kritisch wird hinterfragt, welche Personen innerhalb der Hierarchie über die problematischen Eingriffe mit experimentellen Herzimplantaten informiert waren und aus welchen Gründen über einen Zeitraum von mehreren Jahren keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen wurden.

Es geht hierbei nicht nur um einzelne medizinische Fehlentscheidungen, sondern um ein mögliches systemisches Versagen in der Überwachung und Kontrolle hochriskanten medizinischen Vorgehens. Die medizinischen Hintergründe dieses Skandals sind erschütternd. Ein detaillierter Bericht legte offen, dass es unter der Leitung des ehemaligen Klinikchefs Francesco Maisano zu massiven Mängeln in der Herzchirurgie gekommen ist.

Die statistischen Auswertungen zeichnen ein düsteres Bild: In den sechs Jahren seiner Amtszeit starben schätzungsweise 70 Patienten mehr, als es aufgrund der medizinischen Standards und der Fallschwere zu erwarten gewesen wäre. Neben der überdurchschnittlichen Sterblichkeitsrate gibt es zudem Berichte über den Einsatz von unangemessenen Implantaten, die möglicherweise nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprachen oder in einer Weise eingesetzt wurden, die dem Patientenwohl widersprach. Die mangelhafte Patientenversorgung und eine Atmosphäre des Schweigens scheinen über Jahre hinweg toleriert worden zu sein.

Zwar hat das Universitätsspital Zürich mittlerweile 24 spezifische Fälle an die Justiz gemeldet und sich offiziell bei den Betroffenen und deren Angehörigen entschuldigt, doch für viele Kritiker kommt dies zu spät. Die psychische Belastung für die Hinterbliebenen und die Frage nach der Vertretbarkeit dieser experimentellen Methoden wiegen schwer. Innerhalb des Zürcher Kantonsrats herrscht jedoch Uneinigkeit über den Weg der Aufarbeitung. Während die FDP die PUK als notwendiges Instrument sieht, lehnen die SP und die SVP dieses Vorgehen derzeit ab.

Die Sozialdemokraten verweisen auf bereits durchgeführte parlamentarische Untersuchungen und die daraus resultierenden Maßnahmen, die ihrer Meinung nach ausreichen, um die Fehler zu beheben und künftige Vorfälle zu vermeiden. Die SVP hingegen sieht den Schwerpunkt nicht in der politischen, sondern in der strafrechtlichen Aufarbeitung. Sie fordert präzise Antworten darauf, weshalb frühere Ermittlungsverfahren eingestellt wurden und ob strafrechtlich relevante Vorgänge in der Vergangenheit nicht konsequent genug verfolgt wurden.

Dieser Disput zeigt die tiefe Kluft zwischen dem Wunsch nach politischer Rechenschaftspflicht und dem Vertrauen in die juristischen Instanzen. Es stellt sich die Frage, ob eine rein rechtliche Prüfung ausreicht, um die organisatorischen Mängel eines staatlichen Spitals zu beheben, oder ob erst eine politische Analyse die notwendigen strukturellen Reformen anstoßen kann. Eine eigens eingesetzte Taskforce hat bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit und der internen Kontrollmechanismen gefordert.

Dennoch bleibt der Vorwurf bestehen, dass die Aufarbeitung der Missstände viel früher hätte beginnen müssen. Die Verzögerung bei der Reaktion der Spitalleitung wird als Zeichen einer mangelnden Fehlerkultur gewertet. In einem hochspezialisierten Umfeld wie der Herzchirurgie ist die Transparenz über Misserfolge lebensnotwendig, um aus Fehlern zu lernen. Wenn jedoch experimentelle Ansätze ohne ausreichende Kontrolle und Dokumentation durchgeführt werden, ist die Sicherheit der Patienten gefährdet.

Die aktuelle Debatte im Kanton Zürich dient somit als Mahnung für alle medizinischen Einrichtungen, die Bedeutung von unabhängigen Kontrollinstanzen und einer offenen Fehlerkultur zu stärken. Nur durch eine lückenlose Aufklärung kann das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Universitätsspital Zürich und in das Gesundheitssystem insgesamt wiederhergestellt werden. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Druck der FDP ausreicht, um eine parlamentarische Untersuchung durchzusetzen, oder ob man sich primär auf die strafrechtlichen Ermittlungen verlässt





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Universitätsspital Zürich FDP Herzchirurgie Patientensicherheit PUK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mass-Voll Kundgebungen in Luzern versprechen politische DebatteDie Kundgebungen von Mass-Voll in Luzern, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus richteten, haben sich nach einer kurzen Sperrung der Seebrücke aufgelöst und die Gegendemo ausgezogen. Während der Aktion wurde jedoch auf einigen Fotos bemerkbar, dass sich parteiaktuelle Personen auf beiden Seiten der Debatte hinter Masken gestellt haben.

Read more »

Universitätsspital Zürich: Cardioband-Skandal: Implantat auch im Inselspital Bern verwendetEin Whistleblower hat die Aufklärung des Skandals um das Universitätsspital Zürich entscheidend vorangetrieben. Die Spitaldirektorin Monika Jänicke bedankt sich bei ihm und will künftig bei Interessenkonflikten durchgreifen. Das Universitätsspital Zürich ist nicht das einzige Spital, in dem das Cardioband eingesetzt wurde. Auch das Inselspital Bern hat es verwendet.

Read more »

FDP fordert politische Aufarbeitung der Missstände am Zürcher UniversitätsspitalsorgtDie FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat fordert eine politische Aufarbeitung der Missstände am Zürcher Universitätsspitalsorgt, möglicherweise mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK).

Read more »

Universitätsspital Zürich: FDP fordert PUK zu HerzchirurgieDie Zürcher FDP verlangt nach den Enthüllungen eine umfassende Untersuchung. Notfalls soll eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt werden.

Read more »