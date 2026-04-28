Politische Gewalt in den USA: Wahrnehmung und Realität

Eine Analyse der zunehmenden Wahrnehmung politischer Gewalt in den USA und deren tatsächliche Entwicklung. Der Artikel beleuchtet die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und statistischen Daten sowie die ideologischen Hintergründe von Attentaten.

Es ist bereits das dritte Mal, dass ein Schütze mutmaßlich versucht hat, Donald Trump oder seine Kabinettsmitglieder anzugreifen. Der jüngste scheinbare Attentatsversuch reiht sich in eine Reihe aufsehenserregender Fälle politischer Gewalt in den USA ein, darunter der Sturm aufs Kapitol, der Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann, Vorfälle mit Josh Shapiro, Charlie Kirk und Brian Thompson.

Wer die USA beobachtet, bekommt das Gefühl, dass das Land immer gewalttätiger wird. Dieses Gefühl ist auch unter den US-Bürgerinnen und -Bürgern weit verbreitet. Laut einer Umfrage des Pew Research Centers von Ende September 2025 berichteten 85 Prozent der Befragten, dass sie eine Zunahme politisch motivierter Gewalt wahrnehmen – nur drei Prozent sahen eine Abnahme. Sowohl Demokraten als auch Republikaner sind sich einig, dass die Gefahr solcher Angriffe zugenommen hat, sehen die größte Gefahr jedoch jeweils im politischen Gegenlager.

Dieses Muster zeigt sich auch in den wahrgenommenen Hauptgründen für politische Gewalt. Die Rhetorik und das Verhalten der jeweils anderen Seite werden als Hauptauslöser für Attentate angesehen. Doch wie sieht die Realität aus? Nimmt die politische Gewalt tatsächlich zu?

Die Statistik zeigt ein differenzierteres Bild. Laut dem Center for Strategic & International Studies gab es um 2015 und 2020 einen Anstieg bei Terroranschlägen und Anschlagsplänen in den USA, gefolgt von einem Rückgang. Auffällig ist, dass 2025 erstmals mehr Vorfälle aus dem linken Spektrum verzeichnet wurden. Bei politisch motivierten Morden zeigt das Cato Institute seit 2020 einen Anstieg der Todeszahlen, wobei rechtsextreme Attentate für die meisten Morde verantwortlich sind, gefolgt von linksextremen Taten.

Alex Nowrasteh vom Cato Institute argumentiert, dass ohne Ausreißer wie den Pulse-Nightclub-Anschlag 2016 kein klarer Anstieg politisch motivierter Terrorakte zu erkennen ist. Die ideologischen Hintergründe der Attentate variieren: Seit 1975 dominieren Islamismus und Rechtsextremismus, während Linksextremismus eine geringere Rolle spielt. In den Jahren 2020 bis 2025 waren rechtsextreme Attentate für 54 Prozent der Morde verantwortlich, linksextreme für 22 Prozent. Drohen die USA also in politischer Gewalt zu versinken?

Die Daten zeigen, dass weder die Anzahl der Anschläge noch die der Morde signifikant zugenommen hat. Nowrasteh betont, dass die Gefahr für Menschenleben durch diese Art von Anschlägen relativ gering ist. Wie erklärt sich dann das Gefühl der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner? Eine mögliche Erklärung ist die zunehmende mediale Berichterstattung.

Eine Studie von Sean J. Westwood, Justin Grimmer, Matthew Tyler und Clayton Nall aus dem Jahr 2022 bietet eine weitere Erklärung: Umfragen überrepräsentieren die Zustimmung für politische Gewalt in der Bevölkerung. Durch zu breite Definitionen in den Fragebögen wird die Zustimmung für Gewalt überbewertet, was nicht der generellen Akzeptanz von Gewalt entspricht





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