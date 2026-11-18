Das erneute Politikverbot gegen den inhaftierten Ex-Bürgermeister Ekrem Imamoglu gefährdet seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2028. Details zum Urteil und zur Rechtslage.

Die juristischen Hürden für den in Istanbul inhaftierten ehemaligen Bürgermeister Ekrem Imamoglu haben sich erneut deutlich erhöht. Das Gericht hat ein weiteres Politikverbot gegen ihn erlassen, das seine Ambitionen auf das höchste Staatsamt massiv bedroht. Diese Entwicklung ist ein schwerwiegender Schlag für die Opposition in der Türkei und betrifft direkt die geplante Präsidentschaftskandidatur.

Urteil wegen Manipulationsvorwürfen am Parteitag

Die Grundlage für dieses neue Urteil bildet der Prozess bezüglich mutmaßlicher Verfahrensverstöße auf dem 38. Parteitag der Oppositionspartei CHP im Jahr 2023. Dabei verurteilte das Gericht Ekrem Imamoglu und acht weitere Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einem Monat. Diese Information wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bestätigt und unterstreicht die Schwere der Vorwürfe.

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Ihnen wurde insbesondere vorgeworfen, die Wahlen zugunsten des späteren Parteivorsitzenden Özgür Özel auf dem Parteikongress manipuliert zu haben. Ekrem Imamoglu war bis August 2023 dem Parteitag angehörig, bevor er die Partei verließ. Die Bestrafung durch Haftstrafe und das damit verbundene Ausschluss aus dem politischen Geschehen hat unmittelbare Folgen für seine weitere Karriereplanung.

Rechtliche Folgen für Amt und Kandidatur

Laut der Aussage von Ekrem Imamoglus Anwalt Caglar Caglayan führt dieses neue Urteil nicht unmittelbar und automatisch zum sofortigen Verlust seines Amtes als Bürgermeister von Istanbul. Der Rechtsweg zur Berufung steht den Angeklagten weiterhin offen. Dennoch bleibt die Situation hochspannend, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist.

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Sollte die Freiheitsstrafe und das damit verbundene Politikverbot in einer höheren Instanz bestätigt werden, verliere Ekrem Imamoglu jedoch endgültig sein Amt als Bürgermeister. Zudem ginge ihm das passive Wahlrecht verloren. Dies bedeutet, dass er sich bei der nächsten Präsidentenwahl 2028 nicht mehr als Kandidat aufstellen lassen könnte. Diese Konsequenz gilt als das gravierendste Risiko für seine politische Zukunft.

Ekrem Imamoglu wird von vielen Beobachtern als aussichtsreicher Kandidat bei der nächsten Präsidentenwahl gehandelt. Seine politische Reise begann, als er im Jahr 2019 zum Bürgermeister von Istanbul gewählt wurde. Seit März 2025 sitzt er jedoch in Untersuchungshaft, was seine Präsenz im öffentlichen Leben stark einschränkt. Die Kombination aus Haft und drohendem Berufsverbot isoliert ihn zunehmend.

Wechsel zur Yeni Partei und frühere Verurteilungen

Ein weiterer Wendepunkt in seiner politischen Laufbahn ereignete sich im August, als Ekrem Imamoglu der Yeni Parti beitrat. Diese Partei wurde von Özgür Özel gegründet, dem früheren Vorsitzenden der CHP, gegen den ihm seinerzeit Vorwürfe der Manipulation gemacht worden waren. Dieser Schritt markierte den endgültigen Bruch mit der alten parteipolitischen Struktur.

Ekrem Imamoglu ist mittlerweile in mehreren separaten Strafverfahren angeklagt. Bereits Mitte September wurde er wegen der Beleidigung eines Amtsträgers zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Auch mit diesem Urteil war ein politisches Betätigungsverbot verbunden. Sollte dieses frühere Urteil rechtskräftig werden, würde Ekrem Imamoglu formal und sofort sein Bürgermeisteramt verlieren, unabhängig vom aktuellen neuen Urteil.