Präsident Karol Nawrocki kritisiert den Eingriff der Polizei am Verfassungsgericht in Warschau. Der Konflikt zwischen der Tusk-Regierung und der PiS-Erbe bedroht die Justizunabhängigkeit.

Der Machtkampf um das polnische Verfassungsgericht hat sich in Warschau drastisch zugespitzt. Ministerpräsident Donald Tusk nutzt die polnische Polizei, um die bisherige Gerichtsführung abzusetzen. Präsident Karol Nawrocki bezeichnet dieses Vorgehen als Angriff auf die verfassungsmässige Ordnung.

Eskalation am Warschauer Gerichtssitz

Die aktuelle Krise begann mit einem Dekret einer noch nicht vereidigten Richterin. Dieses Dokument sollte den bisherigen Gerichtspräsidenten und seinen Stellvertreter absetzen. Die Durchsetzung dieser Massnahme erfolgte mit Hilfe der Polizei. Amtsträger des Gerichts wurden daran gehindert, den Gerichtssitz zu betreten.

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Die Neue Zürcher Zeitung beschreibt diese Aktion als "Befreiungsschlag". Kritiker sehen darin jedoch einen versuchten Staatsstreich gegen das Verfassungsgericht. Dieser Vorwurf wird von einer Regierung geäussert, die sich als eurotreu positioniert. Die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz stehen somit zur Disposition.

Historische Wurzeln des Streits um Richter

Die Ursprünge dieses Konflikts liegen im Jahr 2015 zurück. Damals durchsetzte die PiS-Regierung umstrittene Richterernennungen. Die frühere konservatische Regierung vertrat den Vorrang der polnischen Verfassung gegenüber dem EU-Recht. Sie wollte das Verfassungsgericht nicht mit willigen Vollstreckern der Brüsseler Direktiven bestücken.

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Stattdessen sollten die neuen Richter das nationale Recht verteidigen. Deren Ernennung war von Beginn an höchst umstritten. Die aktuelle Regierung Tusk will den Einfluss dieser Richter zurückdrängen. Ziel ist es, Polen wieder stärker an den Vorgaben der Europäischen Union auszurichten.

Kontroverse um nationale Souveränität und EU-Recht

Hinter dem juristischen Tauziehen steht ein grundsätzlicher Streit um die nationale Souveränität. Die Frage, wer in einem demokratischen Staat das letzte Wort hat, ist zentral. Geht es um die eigene Verfassung oder um die Institutionen der Europäischen Union? Brüssel beansprucht den Anwendungsvorrang seines Rechts.

Kritiker sehen darin die Entwicklung zu einem zentralistischen Imperium. Sie warnen vor einem Kolonialregime, das die nationale Selbstbestimmung einschränkt. Donald Tusk verteidigt das polizeiliche Vorgehen als notwendigen Schritt. Er argumentiert mit der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Präsident Karol Nawrocki widerspricht dieser Sichtweise deutlich.

Kritik an Medien und Bedeutung für die Schweiz

Die Kritik vieler Medien fällt im Vergleich zur Berichterstattung über Russland überraschend zurückhaltend aus. Zeitungen wie die NZZ, der Tages-Anzeiger und deutsche Blätter hinterfragen das Vorgehen kaum grundsätzlich. Bei autokratischen Anwandlungen in Moskau werden meist lange Berichte verfasst.

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Für die Schweiz ist der polnische Konflikt von erheblicher Bedeutung. Bei geplanten institutionellen Verträgen mit der EU geht es um Eigenständigkeit. Es fragt sich, wie viel Platz dem nationalen Recht und der demokratischen Selbstbestimmung bleibt. Die Vorgänge zeigen, wie heftig der Streit um nationale Souveränität werden kann.

Der Nationalstaat droht in der Europäischen Union zunehmend ausgehebelt zu werden. Deshalb gilt für die Schweiz: Finger weg von dieser EU und von Verträgen, die ihre Selbstbestimmung weiter einschränken könnten. Der Fall Polen dient als warnendes Beispiel für die Grenzen nationaler Macht in der EU.