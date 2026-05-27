Polens Präsident Karol Nawrocki hat Europa aufgefordert, seine Verteidigungsfähigkeit auszubauen. Er lobte die Schweizer Friedensinitiativen und die Beiträge an ausgewählte EU-Staaten. Die Schweiz erhält ein Kompliment von Polen für ihre Friedensinitiativen und ihre Beiträge.

Polen s Präsident Nawrocki fordert Europa zu mehr Verteidigung . Er lobt die Schweiz er Friedensbemühungen und betont gleichzeitig, dass europäische Staaten ihre Verteidigung sfähigkeit ausbauen müssen. Polen investiert heute fast fünf Prozent seines Bruttoinlandprodukts in die Verteidigung .

Die Schweiz erhält ein Kompliment von Polen für ihre Friedensinitiativen und ihre Beiträge an ausgewählte EU-Staaten. Polen erhält den grössten Anteil aus dem zweiten Schweizer Erweiterungsbeitrag für die Jahre 2019 bis 2029. Bundespräsident Parmelin lobt den Nutzen der Hilfe für die mittelgrossen polnischen Städte und deren Umland





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