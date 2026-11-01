Polen: Tusk und frühere Verfassungsrichter kritisieren Nawrockis Auftritt

Premier Tusk und vier ehemalige Präsidenten des Verfassungsgerichts verurteilen den gewaltsamen Auftritt von Nawrocki. Die Krise um die Machtteilung vertieft sich weiter.

In Polen hat sich der politische Konflikt um die Kontrolle des Verfassungsgericht s dramatisch zugespitzt. Premierminister Donald Tusk verurteilte am Samstagabend scharf den gewaltsamen Auftritt von Staatspräsident Karol Nawrocki im Gerichtsgebäude. Der Vorfall führte zu einer weiteren Eskalation zwischen dem proeuropäischen Regierungslager und dem rechtskonservativen Präsidenten, wobei sich auch prominente Juristen gegen Nawrocki positionierten.

Tusk kritisiert Gewalt am Verfassungsgericht

In einer öffentlichen Fernsehansprache machte der Regierungschef deutlich, dass sein Kabinett die Partei seiner Regierung von den laufenden Gesprächen im Präsidentenpalast ausschloss, da dort keine konkreten Ergebnisse erzielt wurden. Tusk betonte, dass der Rechtsstaat sich fundamental vom Gesetz des Dschungels unterscheide. Nicht Muskeln oder Unverschämtheit dürften darüber entscheiden, wer in einem demokratischen System recht hat. Dies war eine klare Anspielung auf die Ereignisse in der Nacht auf Samstag.

Also read Tusk: Im Rechtsstaat gilt nicht das Gesetz des Dschungels

Ein auf sozialen Medien verbreitetes Video zeigte, wie sich der ehemalige Amateurboxer Nawrocki mit körperlicher Gewalt in das von Demonstranten umlagerte Gebäude drängelte. Dabei wurde eine Richterin zu Boden gedrückt. Tusk erklärte, dass ein Richter in einem Rechtsstaat sich nicht vor einem aggressiven Schläger zurückziehen dürfe, selbst wenn es sich um eine zierliche Frau handele. Ein Politiker habe es auch nicht erlaubt, das Gelände eines Gerichts zu betreten, um Anweisungen zu erteilen oder Richter einzuschüchtern.

Vier ehemalige Präsidenten sprechen sich aus

Zusätzlich zur Kritik des Regierungschefs meldeten sich vier ehemalige Präsidenten des Verfassungsgerichts zu Wort. Marek Safjan, Jerzy Stepien, Bohdan Zdziennicki und Andrzej Zoll unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, in der sie sich hinter das Vorgehen der vom Parlament berufenen Richter stellten. Das Verhalten von Nawrocki bezeichneten die vier Juristen als beispiellose Verletzung der Autonomie des Gerichts. Sie urteilten, dass diese Aktion nicht zur Lösung des andauernden Konflikts beitrage, sondern ihn weiter verschärfe.

Advertisement

Die ehemaligen Gerichtspräsidenten führten aus, dass sich das Verfassungsgericht seit über zehn Jahren in einer tiefen Krise befinde. Trotz Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen Union, die auf die Wiederherstellung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Institution abzielten, seien diese Maßnahmen bislang nicht umgesetzt worden. Solange dies nicht geschehe, seien die Bürger ihrer wirksamen Verteidigung von Rechten und Freiheiten beraubt.

Hintergrund: Machtkampf um die Besetzung

Der seit Langem schwelende Machtkampf eskalierte am Freitag durch eine Bekanntmachung auf der Webseite des Verfassungsgerichts. Dort hieß es, dass der bisherige Präsident Bogdan Swieczkowski und sein Stellvertreter einstweilen von ihren Funktionen entbunden wurden. Stattdessen soll die Richterin Anna Korwin-Piotrowska das Gericht geschäftsführend leiten. Dieser Schritt löste Proteste von Anhängern der rechtskonservativen Partei PiS und anderer rechter Gruppierungen aus, die gegen die Ablösung des Gerichtspräsidenten demonstrierten.

Anna Korwin-Piotrowska gehört zu fünf neuen Verfassungsrichtern, die zwar vom Parlament gewählt wurden, deren Arbeit aber aufgrund der Blockade keine Aufnahme finden konnte. Staatspräsident Nawrocki weigert sich beharrlich, diese Richter zu vereidigen. Gleichzeitig verweigert Präsident Swieczkowski diesen denselben den Zugang zum Gerichtsgebäude. Die PiS, die Polen von 2015 bis 2023 regierte, hatte das Gericht politisch mit nahestehenden Richtern besetzt, was der neuen Mitte-Links-Koalition unter Tusk seit dem Regierungswechsel im Herbst 2023 zum Problem wurde.

Ausblick: Generalversammlung und Immunität

Tusk betonte in seiner Rede, dass der Angriff auf das Verfassungsgericht ein weiterer Schritt zur Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit durch die PiS und deren Präsidenten sei. Er nannte explizit den bis 2025 amtierenden Vorgänger Andrzej Duda sowie den aktuellen Präsidenten Karol Nawrocki. Dennoch sei er zuversichtlich, dass das Gericht bald wieder ordnungsgemäß arbeiten werde. Die Regierung sehe es als ihre Aufgabe an, dem Gericht Sicherheit und die nötigen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Advertisement

Die vier ehemaligen Präsidenten forderten daher, dass die von Korwin-Piotrowska für den 3. November angekündigte Generalversammlung stattfinden kann. Auf dieser Versammlung könnten die Verfassungsrichter über den vom Generalstaatsanwalt beantragten Entzug der richterlichen Immunität von Swieczkowski und seinem Stellvertreter entscheiden. Dies wäre ein entscheidender Schritt, um das verfassungskonforme Funktionieren des Gerichts wiederherzustellen und die Blockadesituation im Land aufzulösen.