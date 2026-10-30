Wachsende Spannungen um das polnische Verfassungsgericht eskalieren, als eine Richterin die Polizei alarmiert und Sicherheitsbedenken äußert. Im Rahmen eines langanhaltenden Konflikts zwischen Regierungsparteien und Judikatur versucht die Regierung, den Widerstand gegen den Einmarsch der PiS zu stoppen.

In einer dramatischen Wendung hat die polnische Polizei das Gelände des Verfassungsgericht s sichergestellt, nachdem die Richterschaft das Verhalten der Sicherheitskräften vor möglichen Gefahren für Richterinnen, Richter und Mitarbeitende gewarnt hatte.

Der Vorfall ereignete sich, als frühmorgens eine Richterin die Polizei alarmierte, jegliche Bedrohung für die Sicherheit des Gerichts zu schaffen, sodass sofortige Maßnahmen ergriffen wurden. Nun soll das Gebäude vollständig von Polizeibeamten überwacht werden, während die Kontroverse um die Führung des höchsten Gerichtes in Polen weiter eskaliert. Die Ankündigung der polnischen Polizei kam im Zuge eines langjährigen Konflikts zwischen der aktuellen Regierung und der polnischen Judikatur.

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Wechsel der Gerichtsleitung im Streit

Zuvor wurde auf der offiziellen Seite des Verfassungsgerichts eine Mitteilung veröffentlicht, in der erklärt wurde, dass die Tätigkeiten des Gerichtspräsidenten Bogdan Swieczkowski sowie seines Stellvertreters für einen Monat ausgesetzt seien. In dieser Zeit sei die Richterin Anna Korwin‑Piotrowska zur Leitung des Gerichts bestimmt. Schnell darauf warnte das Gericht selbst auf der Nachrichtenplattform X, dass die Website von Hackern angegriffen sei, und dementierte die ursprüngliche Ankündigung.

Hinter dem Chaos verbirgt sich ein erbitterter Streit zwischen den beiden größten politischen Lager in Polen - der rechtskonservativen Partei PiS, die das Land seit 2015 regierte, und der Mittel‑Links‑Koalition unter Präsident Donald Tusk, die nach der Parlamentswahl 2023 die Regierung übernahm. Die PiS hat das Verfassungsgericht mit politisch nahe stehenden Richtern bem splitten, was von mehreren Institutionen, darunter dem Europäischen Gerichtshof, als mangelnde Unabhängigkeit des Gerichts hervorgehoben wurde.

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Die neue Regierung kündigte an, die umstrittenen Reformen im Justizsystem rückgängig zu machen. Ein entscheidender Moment war die Weigerung von Karol Nawrocki, in den letzten Monaten fünf vom Parlament nominierte Verfassungsrichter zu vereidigen. Als diese Richter zwar ihre Eide im Parlament ablegten, konnte der noch von PiS nominierte Gerichtspräsident ihr den Zugang zum Gebäude verweigern.

Eskalation durch illegitime Richter

Dies führte zu einer Eskalation, bei der Nawrocki die neuen Richter als illegitim ansah, und er verspottete öffentlich, dass er die Widerstandsmechanismen des Gerichts gestoppt habe. Im Umgang mit dieser Krise äußerte sich die juristische Expertin Anna Korwin‑Piotrowska in TVP, der schwedischen öffentlichen Rundfunkplattform. Sie erklärte, dass der vorherige Gerichtsexekutivchef das Gerichtsgebäude handlungsunfähig gemacht habe, weil er die neuen Richter nicht zuließ. In Abstimmung mit anderen Verfassungsrichtern rief sie am 3.

November eine Sitzung ein, um die Frage der Legitimität zu klären. Ebenfalls betonte Tusk auf X die Notwendigkeit, die Rechtsstaatlichkeit zu etablieren und die Regierung als Verpflichtung zu sehen. Er sagte, es sei ein schwieriger und schmerzhafter Prozess, der Entschlossenheit erfordere. Die polnische Verfassungsgerichtssituation bleibt ein Symbol für den Kampf um die Unabhängigkeit des Rechtswesens.

Internationale Medien verfolgen Krise

Die Anzahl der involvierten Institutionen, die Gewichtung politischer Ideologien und die Auswirkungen auf das Vertrauen der Bevölkerung in den Justizsektor stehen im Fokus der deutschen und europäischen Medien. Ob die polnische Regierung mit Verdacht manipulierten Richtern um das Gerichtsvermögen übersteht, bleibt abzuwarten.