Polen plant Aero-Express-System für Warschau und Łódź

Polen plant mit dem neuen Aero-Express-System eine hochfrequente Bahnverbindung zwischen Warschau und Łódź. Die Strecke soll bis 2035 rund 30.000 Fahrgäste pro Tag befördern.

Polen plant mit dem neuen Aero-Express -System eine hochfrequente Bahnverbindung zwischen Warschau , dem künftigen Zentralflughafen Centralny Port Komunikacyjny und Łódź. Die Strecke soll laut aktuellen Prognosen bis 2035 rund 30.000 Fahrgäste pro Tag befördern und zur meistgenutzten Bahnverbindung des Landes werden.

Geplant sind Züge im 15-Minuten-Takt zwischen Warschau und dem neuen Flughafen sowie alle 30 Minuten weiter nach Łódź. Die Fahrzeit zwischen dem Warschauer Hauptbahnhof und dem Flughafen soll rund 22 Minuten betragen, zwischen Warschau und Łódź etwa eine Stunde und acht Minuten. Die Züge sollen drei Funktionen übernehmen: Flughafenzubringer, Pendlerverkehr zwischen Warschau und Łódź sowie Transportmittel für Flughafenmitarbeiter. Vorgesehen sind Halte unter anderem in Warschau-Zentrum, Warschau-West, Brzeziny, Łódź Widzew und Łódź Fabryczna.

Zum Einsatz kommen konventionelle Hochleistungszüge mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Eine Ausschreibung für die Beschaffung der Fahrzeuge soll noch 2026 starten. Die Züge müssen laut den Planern Kapazitäten für bis zu 600 Passagiere pro Fahrt bieten. Die Verbindung ist Teil des Großprojekts Centralny Port Komunikacyjny, das einen neuen Großflughafen zwischen Warschau und Łódź sowie ein landesweites Hochgeschwindigkeitsbahnnetz vorsieht.

Der Flughafen soll in der ersten Phase zwischen 34 und 44 Millionen Passagiere jährlich abfertigen können. Der neue polnische Zentralflughafen Centralny Port Komunikacyjny hat bereits 65 Prozent der benötigten Fläche gekauft. Dies ist ein wichtiger Schritt für das Großprojekt, das die Infrastruktur des Landes erheblich verbessern soll





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