Polen: Nawrocki sieht innere Sicherheit durch Verfassungsgerichtsstreit bedroht

Polens Präsident Karol Nawrocki warnt vor Gefahr für die innere Sicherheit und ruft alle Parteien zu Beratungen auf, nachdem ein Streit um das Verfassungsgericht eskaliert ist.

Der rechtskonservative polnische Präsident Karol Nawrocki sieht im Streit mit der Mitte-Links-Regierung um das Verfassungsgericht die innere Sicherheit des Landes bedroht. Er berufe dringende Beratungen aller im Parlament vertretenen Parteien ein, um die politische Lage zu stabilisieren und die verfassungsmässige Ordnung wiederherzustellen, sagte er nach einem nächtlichen Besuch am Sitz des Gerichts in Warschau. Nawrocki äusserte sich am frühen Morgen vor Demonstranten, die seit Stunden vor dem von der Polizei abgeriegelten Gebäude ausharrten.

Nawrocki fordert Wiederherstellung der Rechtsordnung

Er forderte die Wiederherstellung der Rechtsordnung und den Abzug der von der Polizei eingesetzten Kräfte. Der Präsident warf Ministerpräsident Donald Tusk einen Angriff auf die Verfassung und Justiz des Landes vor. Wegen der plötzlichen Zuspitzung der Lage hatte Nawrocki am Freitag eine Reise in den Senegal abgebrochen und war umgehend nach Warschau zurückgekehrt. Den Weg ins Verfassungsgericht bahnte sich der frühere Amateurboxer in der Nacht auch mit rabiatem körperlichem Einsatz.

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Auslöser der Krise: Bekanntmachung des Gerichts

Ausgelöst wurde die Krise durch eine Bekanntmachung auf der Webseite des Verfassungsgerichts. Dort hiess es, der bisherige Präsident Bogdan Swieczkowski und sein Stellvertreter – die ihre Posten der bis 2023 regierenden und dann in die Opposition gewechselten Partei verdanken – hätten ihre Ämter niedergelegt. Swieczkowski sagte nach der kurzen Ansprache Nawrockis, das Verfassungsgericht bestehe aus rechtmässig ernannten Richtern, nicht aus Usurpatoren, die sich durch den Hintereingang – in Begleitung von Sicherheitskräften – Zutritt verschafft hätten. Swieczkowski sprach von einem Staatsstreich und sagte, es handle sich um einen Angriff auf ein verfassungsmässiges Staatsorgan.

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Justizminister kritisiert Verhalten des Präsidenten

Justizminister Waldemar Zurek hingegen bezeichnete die Tatsache, dass der Präsident des Landes in das Gebäude des Verfassungsgerichts eingedrungen sei, als beunruhigendes Verhalten. Es sei inakzeptabel, dass jemand, der durch die präsidiale Immunität geschützt ist, sich auf diese Weise verhalte, sagte Zurek dem Sender TVN 24. Für ihn sei das ein skandalöses Verhalten – die Situation dazu zu nutzen, die Emotionen auf der Strasse noch anzuheizen. Die Lage bleibt angespannt, während Nawrocki auf Gespräche mit allen Parlamentsparteien setzt, um die verfassungsmässige Ordnung wiederherzustellen.