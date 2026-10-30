Polen: Machtkampf um Verfassungsgericht eskaliert

In Warschau ist ein Streit um das Verfassungsgericht eskaliert. Polizisten sichern das Gelände, Präsident Nawrocki bricht Senegal-Reise ab. Regierungschef Tusk fordert Rechtsstaatlichkeit.

In Warschau ist am Abend ein Streit um das polnische Verfassungsgericht eskaliert. Polizisten sicherten das Gelände vor dem Gerichtshof, nachdem eine Richterin die Beamten wegen möglicher Gefahren für die Sicherheit von Richtern und Mitarbeitern alarmiert hatte, wie die Polizei in Warschau mitteilte. Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki brach seine geplante Reise in den Senegal ab und kehrte nach Polen zurück.

Hintergrund des Verfassungsgerichtsstreits

Hinter dem Chaos verbirgt sich ein erbitterter Streit zwischen den beiden grössten politischen Lagern um das Verfassungsgericht. Die rechtskonservative PiS, die das Land von 2015 bis 2023 regierte, hatte das Gericht mit ihr politisch nahestehenden Richtern besetzt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte seinerzeit fest, dass das polnische Verfassungsgericht aufgrund schwerwiegender Mängel bei der Ernennung seiner Richter sowie seiner damaligen Präsidentin nicht als unabhängig und unparteiisch angesehen werden könne. Nach der Parlamentswahl 2023 übernahm das Mitte-Links-Bündnis von Donald Tusk die Regierung und kündigte an, die umstrittenen Neuerungen der PiS-Regierung im Justizwesen rückgängig zu machen.

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Widersprüchliche Mitteilungen aus dem Gericht

Zuvor war auf der Internetseite des Verfassungsgerichts eine Mitteilung erschienen, wonach die Tätigkeit von Gerichtspräsident Bogdan Swieczkowski und seinem Stellvertreter für einen Monat ausgesetzt sei. In dieser Zeit werde die Verfassungsrichterin Anna Korwin-Piotrowska das Gericht führen. Kurz darauf erschien auf X ein Post des Verfassungsgerichts, der diese Information dementierte und angab, die Webseite sei von Hackern attackiert worden. Am Abend versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude im Zentrum von Warschau viele Demonstranten, die meisten davon Anhänger der oppositionellen PiS. Einige versuchten, das Tor zum Gelände aufzuschweissen.

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Blockade durch Präsident Nawrocki

Der Prozess der Justizreform kommt nur schleppend voran. Das liegt auch an Präsident Nawrocki, der der PiS nahesteht und die Regierung von Tusk immer ausbremst. So hatte sich Nawrocki in den vergangenen Monaten geweigert, fünf vom Parlament nominierte Verfassungsrichter zu vereidigen. Als diese Richter ihren Amtseid stattdessen vor dem Parlament ablegten, verweigerte ihnen der noch zu PiS-Zeiten nominierte Gerichtspräsident Swieczkowski den Zugang zum Gebäude. Bereits im Mai hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass diese Richter ihre Arbeit aufnehmen sollen. Zu den neu nominierten Verfassungsrichtern, die Nawrocki nicht vereidigen wollte, zählte auch die Juristin Anna Korwin-Piotrowska. Sie erklärte nun im Sender TVP, der bisherige Verfassungsgerichtspräsident habe das Gericht handlungsunfähig gemacht, da er die neuen Richter nicht zugelassen habe. Als Dienstälteste habe sie daher für den 3. November eine Sitzung aller Verfassungsrichter einberufen.

Regierung betont Rechtsstaatlichkeit

Regierungschef Tusk betonte auf X, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit sei eine Verpflichtung für seine Regierung. Nach Jahren der Rechtslosigkeit unter der PiS-Regierung sei dies ein schwieriger, manchmal schmerzhafter Prozess, der entschlossenes Handeln erfordere. Es gebe keinen anderen Weg. Nawrocki schrieb auf der Plattform X, in einem solchen Moment müsse der Präsident in Polen sein. Sein Flugzeug landete am Abend wieder in Warschau.