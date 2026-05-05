Pogacar wird herausgefordert: Wunderkind Seixas will bei der Tour de France für Furore sorgen

Tadej Pogacar ist der klare Favorit für die Tour de France, doch das 19-jährige Talent Paul Seixas kündigt an, ihn ernsthaft herauszufordern und die französische Radsportnation zu begeistern.

Tadej Pogacar dominiert die Radsport saison mit beeindruckender Regelmäßigkeit, doch ein 19-jähriges Wunderkind namens Paul Seixas kündigt an, den Slowenen bei der Tour de France ernsthaft herauszufordern.

Pogacar hat in diesem Jahr bei elf Rennen teilgenommen und acht davon gewonnen, darunter vier Etappen der Tour de Romandie. Er scheint noch nicht seine absolute Höchstform erreicht zu haben, dennoch hat er die Klassiker dominiert, mit Siegen bei Mailand-Sanremo, der Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Bei Paris-Roubaix wurde er Zweiter, nachdem er gezielt drei Kilogramm Muskelmasse aufgebaut hatte, die er bis zum Tourstart wieder abbauen möchte, um in den Bergen leichter zu sein.

Obwohl Pogacar durch Krankheit, Stürze oder einfach nur einen schlechten Tag aufgehalten werden könnte, gilt er als der klare Favorit für die Tour de France, wo er zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt gewinnen möchte. Konkurrenten wie Jonas Vingegaard, der zuvor den Giro d'Italia gewinnen will, und Remco Evenepoel, der zum Team Red Bull-Bora-Hansgrohe gewechselt ist, wollen ihn jedoch stoppen.

Doch die größte Herausforderung kommt von Paul Seixas, einem 19-jährigen Talent, der Frankreich auf einen Gesamtsieg bei einer Grand Tour hoffen lässt – etwas, das seit Laurent Jalabert bei der Vuelta a Espana 1995 nicht mehr gelungen ist. Der letzte französische Sieg bei der Tour de France war 1985 durch Bernard Hinault. Seixas tritt bei der Tour de France an und fordert Pogacar offen heraus, er wolle nicht nur Erfahrungen sammeln, sondern ehrgeizige Ziele verfolgen.

Seine Siege bei der Baskenland-Rundfahrt und Flèche-Wallonne sowie seine starke Leistung bei Strade Bianche und Lüttich-Bastogne-Lüttich, wo er Pogacar am nächsten kam, untermauern seine Ambitionen. Mit 19 Jahren, 9 Monaten und 10 Tagen wird er der jüngste Teilnehmer der Tour de France seit Adrien Cento 1937 sein. Pogacar selbst zeigt Respekt vor Seixas und gibt an, dass dessen Leistung ihn motiviert, sich weiter zu verbessern. Während Seixas die Tour Auvergne-Rhône-Alpes fährt, bereitet sich Pogacar mit der Tour de Suisse vor.

Vingegaard nimmt am Giro d'Italia teil, während Evenepoel ins Höhentraining geht und die Etappen der Tour de France erkundet. Die Radsportwelt blickt gespannt auf das Duell zwischen dem Dominator Pogacar und dem furchtlosen Herausforderer Seixas





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