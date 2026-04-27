Pogacar startet bei der Tour de Romandie – und spricht über Muskeln und Narben

Tadej Pogacar bestreitet erstmals die Tour de Romandie und gibt Einblicke in seine Vorbereitung, seine Ziele und eine schmerzhafte Erinnerung aus seiner Juniorenzeit. Er spricht auch über den Muskelaufbau für Paris-Roubaix und seine Form.

Tadej Pogacar erlebt derzeit eine Phase voller öffentlicher Aufmerksamkeit und sportlicher Herausforderungen. Kaum einen Tag nach seinem beeindruckenden Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich stand der slowenische Radstar bereits vor einer neuen Aufgabe: einer Medienkonferenz im Vorfeld der Tour de Romandie.

Für Pogacar bedeutet die Teilnahme an diesem Rennen einen bedeutenden Meilenstein, da er in seiner bisherigen Karriere noch nie an der Tour de Romandie teilgenommen hat. Seine Ankunft in Lausanne wurde von einer Welle der Begeisterung begleitet, wobei er sich kaum vor den zahlreichen Anfragen nach Selfies schützen konnte, was die immense Popularität des Fahrers unterstreicht. Die Tour de Romandie wird live auf SRF übertragen, was den Fans die Möglichkeit bietet, Pogacars Leistung hautnah zu verfolgen.

Obwohl Pogacar auf Profiebene noch kein Etappenrennen in der Schweiz bestritten hat, ist das Land für ihn keine unbekannte Umgebung. Er erzählte mit einem Lächeln von einer prägenden Erfahrung bei der Tour du Pays de Vaud im Jahr 2015, als er noch Junior war. Das Rennen verlief jedoch alles andere als ideal. Er litt unter Magenproblemen und erlitt einen Sturz, der ihm eine bleibende Erinnerung hinterließ.

«Ich habe immer noch eine Narbe an der Ferse davon», berichtete er. Diese Anekdote zeigt, dass auch für einen Fahrer von Pogacars Kaliber frühe Rennen mit Herausforderungen und Rückschlägen verbunden waren. Die Tour de Romandie stellt somit nicht nur eine sportliche Herausforderung dar, sondern auch eine Rückkehr zu einem Ort, der mit persönlichen Erinnerungen verbunden ist.

Pogacar sieht die Tour de Romandie als wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem großen Ziel: dem Gewinn seines fünften Titels bei der Tour de France im Sommer. Er betonte, dass er jedes Rennen gewinnen möchte, an dem er teilnimmt, und dass die Klassiker-Saison, in der er seine Stärke demonstrierte und nur bei Paris-Roubaix einem Konkurrenten den Vortritt lassen musste, eine gute Vorbereitung für die Rundfahrten-Saison war.

Die Frage nach seiner körperlichen Verfassung und den angeblich zugenommenen Kilogrammen wurde in der Medienkonferenz ebenfalls angesprochen. Pogacar hatte im Vorfeld der Saison Muskelmasse aufgebaut, um seine Chancen bei Rennen wie Paris-Roubaix zu verbessern. Die zusätzlichen 1-2 Kilogramm wurden daraufhin thematisiert, wobei die Frage aufkam, ob dies seine Leistung in den Bergen beeinträchtigen könnte. Pogacar wies diese Bedenken jedoch entschieden zurück.

«Wenn es 2 Kilo Fett wären, würde ich mir Sorgen machen. Aber so sollte das keine Rolle spielen. Ich fühle mich in den Anstiegen gut und stark», erklärte er selbstbewusst. Diese Aussage dürfte seine Konkurrenten nicht erfreuen, da sie zeigt, dass Pogacar trotz der Veränderungen an seinem Körper weiterhin von seiner Stärke überzeugt ist.

Die Tour de Romandie dient ihm somit als Testlauf und Vorbereitung auf die anstehenden Herausforderungen, insbesondere auf die Tour de France, bei der er seinen Titel verteidigen und seinen fünften Triumph feiern möchte. Die Medienkonferenz verdeutlichte, dass Pogacar nicht nur ein außergewöhnlicher Radfahrer, sondern auch ein selbstbewusster und humorvoller Athlet ist, der sich den Herausforderungen mit Entschlossenheit und Optimismus stellt





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