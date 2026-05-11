Der ehemalige ZSC-Höheres Referatsspieler Mathias Seger und SRF-Experte Philippe Furrer diskutieren in einem Live-Podcast über die Eishockey-WM in Zürich und Freiburg. Sie sprechen über die Entwicklung von Teams in kürzester Zeit, die hinter kulissen Scheine Geschehen sind, sowie humorvolle und unvergessliche Episoden der letzten WM-Premiere.

Podcast-Event mit ZSC-Ikone Mathias Seger & SRF-Experte Philippe Furrer erstmals seit 16 Jahren findet die Eishockey -WM wieder in der Schweiz statt. Im Live-Podcast vom 13.

Mai diskutieren die WM-Silberhelden Mathias Seger und Philippe Furrer. An der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg (15. bis 31. Mai) greifen die Schweizer nach zuletzt zwei Silbermedaillen nach Gold. Der sechsfache ZSC-Meister Mathias Seger führte das Nationalteam 2013 als Captain zu WM-Silber und bestritt über 300 Länderspiele.

Philippe Furrer war ebenfalls Teil des Silberteams von Stockholm, absolvierte über 100 Länderspiele und begleitet die Nati heute als SRF-Experte. Im Anschluss können die Teilnehmenden Fragen stellen. Insgesamt werden 5 Themen discussed





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