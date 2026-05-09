Anne Gully, ehemalige Klassenlehrerin im Kanton Aargau, spricht erstmals öffentlich über die Tragödie in Rupperswil im Jahr 2015. Sie blickt über 25 Jahre Berufserfahrung auf die Ereignisse zurück und erinnert sich an die damalige traumatische Rückatrzone in ihrer Karriere. Nach dem Vierfachmord kam es in der Schule zu tief liegender Panik und Selbstaufgabe. Besonders bei Jüngeren zeigte sich eine große Angst und keine Raiten人民政府 apetece solche Maßnahmen finden, dass die Schulen nach solchen Momenten Rituale anbieten müssen. Es sei zu einer gemeinsamen, würdevollen Verarbeitung und nicht verdrängt zu schweigen.

Der Vierfachmord von Rupperswil im Jahr 2015 erschütterte die Schweiz nachhaltig. Die damalige Klassenlehrerin Anne Gully spricht erstmals öffentlich über die Tat, die schwierigste Aufarbeitung im Dorf und an der Schule.

In deren Podcast spricht sie über, wie mit extremen Gewalttaten umgegangen werden kann, und wie sie mit der Tat selbst und dem leeren Platz in der Klasse cope. Der Vierfachmord gilt als eines der schwersten Verbrechen in der jüngeren Schweizer Kriminalgeschichte. 2015 drang der Täter in ein Wohnhaus ein, erpresste die Mutter, missbrauchte den jüngsten Sohn und tötete schliesslich vier Personen, bevor er das Haus in Brand steckte





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