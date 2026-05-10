Fans von Slavia Prag stürmen den Platz und verhindern den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ihres Teams im Derby gegen Sparta Prag. Bengalos fliegen, Spieler sind offenbar angegriffen und der Spieltag wird zur öffentlichen Großschande.

Platzsturm mit Bengalos : Spielabbruch beim Derby in Prag. Fans stürmen das Feld, Bengalos fliegen, Spieler offenbar angegriffen: Wie das Prager Derby zum Eklat geriet und was das für die Meisterschaft bedeutet.

Anhänger von Slavia Prag stürmen den Platz und verhindern den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ihres Teams im Derby gegen Sparta Prag. mit Pyrotechnik und offenbar auch Angriffen auf Spieler haben Fans von Slavia Prag für den Abbruch im 317. tschechischen Derby gegen Sparta Prag gesorgt. Der Eklat verhinderte den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ihres Teams. Nach einem spannenden Spielverlauf stand es 3:2 für Slavia, bevor Chaos ausbrach. Zahlreiche Anhänger rannten mit Bengalos auf den Platz. Pyrotechnik wurde sogar vom Rasen auf die Ränge geworfen





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