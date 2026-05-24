Plastikmüll im Kongo-Fluss führt zu Ausverkauf von Fisch und Angst vor Ebola

Die UNO-Organisation UN-Water hat den Kongo-Fluss als eines der käutigsten und am meisten verschmutzten Flüsse der Welt bezeichnet. Die Verschmutzung macht jedoch nicht nur den Fluss, sondern auch die besiedelten Regionen entlang des Stromes vor einem drohenden Ausverkauf gefährden. Gleichzeitig brauchen Kenia und Kongo dringend die Hilfe der westlichen Welt, um die Razzia gegen die Verschmutzung zu bekämpfen und die Ausbreitung des Ebola-Virus einzudämmen.

Kinshasa droht im Abfall zu versinken. Täglich landen Tonnen Papier, Flaschen, Kanister und Verpackung in dem Kongo-Fluss , der durch eine der wichtigsten Wasserstraßen Afrikas fließt.

Die Fischbestände schwinden, sodass manche Fischer mittlerweile nur noch mit Abfall verdienen als mit dem Fang von Fisch. Während es an funktionsfähigen Entsorgungs- und Recyclingsystemen mangelt, treiben Plastikflaschen, Kanister und Verpackungen jetzt durch das Kongo-Flussgebiet. Kenia und Kongo spüren nun die Auswirkungen der Verschmutzung. Viele Menschen berichten von drastisch sinkenden Fangzahlen und einem Fluss, der sich verändert hat.

Gleichzeitig sorgt der Plastikmüll für eine neue Einnahmequelle - Fischer erzählen in einem Video, wie sie plötzlich mit Abfall Geld verdienen





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