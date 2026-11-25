Nach heftigen Debatten hat die Mehrheit der reformierten Kantonalkirchen den Plan P angenommen. Der Notfallplan stellt Pfarrvikare über 55 zur Verfügung, um die Lücke durch pensionierte Geistliche zu schließen.

Die reformierten Kantonalkirchen in der Deutschschweiz und im Kanton Graubünden haben den sogenannten " Plan P" mit knapper Mehrheit angenommen. Dieses Notfallkonzept dient der Bewältigung des akuten Pfarrermangels, der vor allem durch die massenhafte Pensionierung der Boomer-Generation im geistlichen Dienst verschärft wird. Die Abstimmungen an den Herbstsessionen der Kirchen zeigten ein gespaltenes Bild: Während sich die Reformierten in Appenzell und Zürich für das Konzept aussprachen, votierten die beiden Basler Kantone sowie der Aargau klar dagegen. Dennoch gilt der Plan nun als angenommen, wenn auch unter großen Bedenken und mit Zähneknirschen, wie die SRF-Religionsexpertin Judith Wipfler feststellt.

Mechanismus des Notfallplans

Der "Plan P" sieht vor, dass eine Pfarrstelle, die nicht regulär besetzt werden kann, mit sogenannten "Pfarrvikaren" oder "Pfarrvikarinnen" geschlossen wird. Diese Personen sollen im Alter von 55 Jahren oder älter sein und somit ihren Dienst in der letzten Phase ihrer beruflichen Laufbahn versehen. Die Qualifikation erfolgt durch ein halbjähriges Universitätsstudium kombiniert mit einer praktischen Einführung, um die neuen Mitarbeiter schnell in den Gemeindealltag zu integrieren.

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Diese Hilfsgeistlichen sind ab Sommer 2027 in den Gemeinden tätig. Ihre Aufgaben umfassen alle klassischen pastoralen Tätigkeiten: Sie taufen, predigen, bestatten und leisten Seelsorge. Kritiker bezeichnen dieses Verfahren als "zu kurze Abkürzung" ins Pfarramt. Die Befürchtung besteht darin, dass das akademische Niveau und das Ansehen des reformierten Pfarramts insgesamt leiden könnten, wenn dieser Weg als Alternative zum langjährigen Theologiestudium wahrgenommen wird.

Kritik und Widerstand der Kantone

Gegen den Plan regte sich insbesondere in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau starker Widerstand. Die Hauptkritikpunkte richteten sich gegen die Qualität der Arbeit und die langfristigen Folgen für das Pfarramt. Viele befürchten, dass kaum noch jemand den mühsamen und langen Weg eines vollständigen universitären Theologiestudiums oder des verkürzten Quereinsteigerprogramms "Quest" wählen wird, wenn die Option der "Pfarrvikarin" besteht. Für die Aargauer Reformierten ist daher eine Weiterbildung bereits aktiver Mitarbeiter wie Sozialdiakoninnen, Religionspädagoginnen oder Prädikanten der bevorzugte Weg.

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Diese Mitarbeitenden übernehmen bereits heute Teile der pfarramtlichen Aufgaben, wie Unterricht, Predigten und Gottesdienst. Der Widerstand der Gegenstimmen war stark genug, um den "Plan P" zu einer zweiten Überarbeitung zu zwingen. Dabei ging es nicht nur um inhaltliche, sondern auch um finanzielle Aspekte. Ein geänderter Punkt betrifft die Kosten für Ausbildung und Supervision: Diese sollen nicht mehr von allen Kirchen gemeinsam getragen werden, sondern ausschließlich von der Kantonalkirche, die den Notfall ausruft. So stimmte beispielsweise Schaffhausen zwar dem Plan zu, möchte aber selbst keine Pfarrvikare einstellen, zeigt sich jedoch solidarisch mit anderen Kirchen, die auf diese letzte Rettung angewiesen sind.

Klarheit zur Qualität und Zukunft

Obwohl der finanzielle Aspekt bei der Überarbeitung eine Rolle spielte, bleibt der Kernkonflikt die Frage nach der Qualität. Der überarbeitete Plan fordert nun mindestens 60 Creditpoints im Universitätsstudium, was ein volles akademisches Theologiestudium jedoch nicht ersetzen kann. Ein entscheidender Punkt für die "Ja"-Stimmen war die strikte Klarstellung, dass eine "Pfarrvikarin" oder ein "Pfarrvikar" nie vollgültig "Pfarrerin" oder "Pfarrer" werden kann. Dies soll die Unterscheidung zwischen regulärem Pfarramt und Notfallmaßnahme wahren.

Zudem wird das Salär der "Pfarrvikare" deutlich niedriger ausfallen als das von Vollpriestern. Der "Plan P" ist somit ein aus der Not geborenes Konzept, das spezifisch dazu dient, die Lücke, die die pensionierte Boomer-Generation hinterlässt, zu überbrücken. Diese Lösung ist daher sowohl zeitlich als auch lokal begrenzt gedacht. Sie dient als Notbehelf für die kommenden Jahre, während langfristige Strategien zur Sicherung des Pfarrnachwuchses weiterhin notwendig bleiben und aktuell in den einzelnen Kantonalkirchen diskutiert werden.