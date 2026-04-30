Pius Suter kehrt zur Schweizer Nationalmannschaft zurück und zielt auf WM-Erfolg ab

Pius Suter, der erste NHL-Spieler, der sich dem Schweizer Nationalteam anschloss, ist bereit für die Euro Hockey Tour und die Heim-WM. Nach einer enttäuschenden Saison mit den St. Louis Blues will er mit der Nati den großen Erfolg feiern.

Pius Suter , der erste NHL -Spieler, der sich dem Schweizer Nationalteam anschloss, ist bereit für die Euro Hockey Tour. Der 29-jährige Zürcher kehrte nach einer enttäuschenden Saison mit den St. Louis Blues in die Schweiz zurück und wird am Donnerstag in Jönköping gegen Schweden antreten.

Am Wochenende folgen in Ceske Budejovice noch Spiele gegen Finnland und Gastgeber Tschechien. Die Euro Hockey Tour wird live auf SRF Box übertragen. Mindestens fünf weitere NHL-Stars sollen in der nächsten Woche zum Team stoßen. Jan Cadieux, der neue Headcoach der Nati, betont, dass es darum geht, die Spieler nach einer langen Saison mental frisch zu halten, um bei der WM ihre beste Leistung abrufen zu können.

Suter selbst erlebte mit den Blues eine schwierige Saison. Zwar verpasste das Team nur knapp die Playoffs, doch der Start war holprig. Vor der Olympia-Pause waren die Blues das zweitschlechteste Team der Liga, ehe sie in den letzten 25 Spielen 17 Siege einfahren konnten. Suter erhielt mit durchschnittlich 15:53 Minuten Eiszeit die sechstmeiste Spielzeit unter den Stürmern und erzielte in 64 Partien 13 Tore und 16 Assists.

Defensiv war seine Bilanz mit +13 gut, offensiv hätte er jedoch mehr beitragen können. Nun liegt sein Fokus ganz auf der Heim-WM. Die Affäre um den früheren Nationaltrainer Patrick Fischer, der vor zwei Wochen abgesetzt wurde, ist für Suter quasi abgeschlossen. Die Mannschaft will sich nun voll auf die WM konzentrieren.

Für Suter ist die Heim-WM besonders, da er lange für die ZSC Lions spielte und im Sommer immer noch in der Nähe der Arena wohnt. Er möchte den Fans etwas zeigen und eine Euphorie entfachen. Es ist seine dritte Weltmeisterschaft nach 2017 und 2022, und er will die Enttäuschung der Olympischen Winterspiele vergessen machen, als das Team im Viertelfinale gegen Finnland eine 2:0-Führung aus der Hand gab.

Suter verspricht, dass das Team alles geben wird, um den großen Coup zu schaffen





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