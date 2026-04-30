Pionier der Genforschung Craig Venter verstorben

Der Wissenschaftler Craig Venter, bekannt für die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und seine Arbeit im Bereich der synthetischen Biologie, ist gestorben. Sein Leben war geprägt von Innovation, Kontroversen und dem unermüdlichen Streben nach der Verlängerung der gesunden Lebensspanne.

Craig Venter , ein Pionier der Genforschung und ein Leben lang dem Kampf gegen das Altern verschrieben, ist verstorben. Sein Name ist untrennbar mit der Entschlüsselung des menschlichen Genom s verbunden, einer Leistung, die er 1999 in einem Wettlauf gegen das staatlich geförderte Human Genom e Project vollbrachte.

Venter veröffentlichte nicht nur die genetische Blaupause des Menschen, sondern auch sein eigenes Genom, eine mutige und wegweisende Entscheidung, die neue Möglichkeiten für personalisierte Medizin eröffnete. Die Analyse seines eigenen Genoms offenbarte erhöhte Risikofaktoren, insbesondere eine Neigung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, woraufhin er präventiv Massnahmen ergriff und Medikamente einnahm. Er sah in der genetischen Information nicht nur eine Vorhersage von Krankheiten, sondern vor allem eine Chance zur Intervention und zur Kontrolle über das eigene Schicksal.

"Die Kenntnis von unseren genetischen Risiken bedeutet Macht – die Macht, ihnen entgegenzusteuern", betonte er in einem Interview. Diese Überzeugung führte zur Gründung seiner eigenen Firma, die sich der Verlängerung der gesunden Lebensspanne des Menschen widmete. Venters Leben war geprägt von einem unermüdlichen Streben nach Innovation und einer unkonventionellen Herangehensweise an die Wissenschaft. Venter, geboren am 14.

Oktober 1946 in Salt Lake City, wuchs als Sohn eines deutschstämmigen Buchhalters auf. Seine Schulzeit beschrieb er selbst als wenig engagiert, da er seine Leidenschaft im Surfen fand. Nach dem Schulabschluss wurde er während des Vietnam-Kriegs zum Militärdienst eingezogen und arbeitete als Sanitäter in einem Marinekrankenhaus. Diese Erfahrung prägte ihn und weckte sein Interesse an der Medizin und den Biowissenschaften.

Nach dem Krieg studierte er Biochemie in Kalifornien und legte damit den Grundstein für seine spätere Karriere. Seine wissenschaftliche Laufbahn war von Ehrgeiz und dem Willen zur Herausforderung geprägt. Er scheute sich nicht, Konventionen zu brechen und etablierte Forschungsteams herauszufordern. Der Wettlauf um die Entschlüsselung des menschlichen Genoms war ein Beweis für seinen unerschütterlichen Glauben an seine eigene Vision und seine Fähigkeit, komplexe Projekte in kurzer Zeit erfolgreich abzuschliessen.

Er beschrieb die Erfahrung als "auf Steroiden und Kokain" und betonte die Bedeutung seiner Leistung: "Ich denke, das ist viel wichtiger als auf dem Mond zu laufen". Venter war überzeugt, dass wissenschaftlicher Fortschritt nur durch mutiges Denken und die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten, möglich ist. Er forderte seine Kollegen auf, über den Tellerrand hinauszuschauen und Dinge zu schaffen, die es noch nicht gibt. Nach der Entschlüsselung des menschlichen Genoms verfolgte Venter weiterhin ehrgeizige Projekte.

Er entwickelte ein Bakterium mit künstlichem Erbgut, das dazu dienen sollte, die Welt vor den Folgen des Klimawandels zu schützen und neue Energiequellen zu erschliessen. Zudem initiierte er die Entschlüsselung der Genome zehntausender Menschen, um eine umfassende Datenbank für die Forschung zu schaffen. Diese Projekte stossen jedoch nicht nur auf Begeisterung. Viele Kollegen warfen Venter vor, grössenwahnsinnig, narzisstisch und zu sehr auf finanzielle Interessen fixiert zu sein.

Trotz dieser Kritik erhielt Venter zahlreiche Auszeichnungen und bewies immer wieder seine Fähigkeit, scheinbar unmögliche Ziele zu erreichen. Er leitete viele Jahre das von ihm gegründete J. Craig Venter Institut und hinterliess ein beeindruckendes Erbe.

Anders Dale, der Präsident des Instituts, würdigte Venter als einen Visionär, der die Wissenschaft vorangetrieben hat: "Craig war davon überzeugt, dass die Wissenschaft nur dann vorankommt, wenn Menschen bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen, entschlossen zu handeln und Dinge zu schaffen, die es noch nicht gibt". Sein Tod markiert das Ende einer Ära, aber sein Einfluss auf die Genforschung und die Medizin wird weiterhin spürbar sein.

Er hat die Art und Weise, wie wir über unsere genetische Veranlagung denken und wie wir Krankheiten bekämpfen, grundlegend verändert





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Craig Venter Genom Genforschung Synthetische Biologie Gesunde Lebensspanne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jesse Eisenberg spendet Niere und zeigt sich im echten Leben als netter MenschJesse Eisenberg, bekannt für seine oft unsympathischen Filmrollen, hat anonym eine Niere gespendet und spricht im Podcast über seine Motivation. Der Schauspieler betont, dass er kein guter Mensch sei, da er trotz vegetarischer Erziehung Fleisch isst. Er fühlt sich unwohl, über sich selbst zu sprechen, und lehnt die Idee ab, seine Spende als Leistung zu betrachten.

Read more »

Bärndütsch-App: Berner (30) entwickelte Lern-Tool für seine FreundinEin Berner baute für seine tschechische Freundin eine kostenlose Website mit knapp 40 Berndeutsch-Lektionen. Jedes Wort hat er dabei selbst eingesprochen.

Read more »

Zentrum SDS nimmt seine Arbeit aufDas Zentrum SDS – Souveräne Digitale Schweiz, das sich für Herstellerneutralität und offene IT-Lösungen einsetzt, stellt seine Gründungsmitglieder vor und nimmt offiziell die Arbeit auf. Gestartet wird mit vier Arbeitsgruppen und einer Konferenz zum Thema Digital Public Infrastructure.

Read more »

Kanton Zürich formuliert seine Erwartungen an den Flughafen neuDer Flughafen Zürich soll die Interessen des Kantons berücksichtigen. Dies sieht der Regierungsrat in der neuen Eigentümerstrategie vor. Zu den strategischen Zielen gehört eine sukzessive Verringerung der Starts und Landungen nach 23 Uhr.

Read more »

«Seine Augen wurden schwarz»: Opfer schildert Weinstein-Vergewaltigung«Ich wollte einfach nur überleben»: Jessica Mann schildert vor Gericht die mutmassliche Vergewaltigung durch den einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein.

Read more »

Bus stürzt bei Paris in SeineAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »