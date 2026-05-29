Pink Cube: Mobiles Beratungszimmer zur Brustkrebsfrüherkennung in Luzern gestartet

Die Krebsliga Zentralschweiz bringt den Pink Cube nach Luzern. Frauen erhalten kostenlose Beratung und Tastuntersuchungen. Trotz hohem Informationsgefühl fehlt oft das Handeln: Nur 45% tasten regelmässig ab.

Die Krebsliga Zentralschweiz startet eine neue Kampagne zur Brustkrebs früherkennung mit einem mobilen Beratungszimmer, dem sogenannten Pink Cube . Am Samstag wird der neonpinke Wagen auf dem Kornmarkt in der Luzerner Altstadt aufgestellt.

Dort können Frauen kostenlose Beratungen, Tastuntersuchungen und Aufklärung zur Brustkrebsfrüherkennung direkt vor Ort erhalten. Die Aktion soll in den nächsten Monaten auch in anderen Zentralschweizer Städten Halt machen: in Sarnen auf dem Dorfplatz am 12. Juni, in Stans auf dem Dorfplatz am 19. Juni, in Schwyz im Mythen Center am 11.

September und in Zug auf dem UBS-Platz in der Metalli am 19. September. Laut einer Umfrage der Krebsliga fühlen sich zwar acht von zehn Frauen über das Thema Brustkrebs informiert, dennoch gibt es grosse Wissenslücken. 31 Prozent der Frauen verzichten auf regelmässige Vorsorgeuntersuchungen, und 55 Prozent tasten ihre Brust nicht regelmässig ab. Dies ist besorgniserregend, denn die Früherkennung kann Leben retten.

Im vergangenen Jahr wurden bei 1650 Brustuntersuchungen im Pink Cube insgesamt 117 verdächtige Befunde festgestellt, bei denen eine weiterführende Abklärung empfohlen wurde. In fünf Fällen wurde eine Krebsdiagnose bestätigt. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig niederschwellige Angebote sind. In der Schweiz erkranken jährlich rund 6800 Frauen an Brustkrebs, etwa 1400 sterben an den Folgen der Krankheit.

Die Krebsliga betont, dass regelmässige Selbstuntersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen entscheidend sind. Der Pink Cube bietet eine einfache Möglichkeit, sich zu informieren und untersuchen zu lassen, ohne vorher einen Termin vereinbaren zu müssen. Die Kampagne soll das Bewusstsein für die Früherkennung stärken und Frauen ermutigen, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Expertinnen stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung und geben Tipps zur richtigen Tasttechnik.

Die Aktion ist ein wichtiger Schritt, um die hohen Sterblichkeitsraten zu senken





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