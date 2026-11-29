Lucas Pinheiro Braathen gewinnt den Riesenslalom in Copper Mountain vor Stefan Brennsteiner. Anton Grammel holt Podestplatz, Marco Odermatt fällt zurück.

Lucas Pinheiro Braathen hat den Riesenslalom im Weltcup in Copper Mountain für sich entschieden und damit seine Dominanz in der Disziplin festigen können. Der brasilianische Star feierte seinen vierten Weltcupsieg in Folge in diesem Zweierlauf. Dabei setzte er sich knapp gegen den Vorjahressieger Stefan Brennsteiner durch und übernahm die Führung im Gesamtklassement dieser Disziplin.

Entscheidung im zweiten Lauf durch Champions-Performance

Die Ausgangslage vor dem zweiten Durchgang war noch hochspannend, da Stefan Brennsteiner nach dem ersten Lauf das Klassement mit einem Vorsprung von 33 Hundertsteln auf Lucas Pinheiro Braathen anführte. Der Brasilianer zeigte im zweiten Lauf jedoch eine starke Fahrt und wendete die Situation im Stil eines Champions. Pinheiro Braathen übernahm mit dieser Leistung die Führung und ließ Stefan Brennsteiner am Ende nur knapp hinter sich zurück. Der finale Sieg marginale, doch entscheidend: Es waren 14 Hundertstel, die eindeutig zugunsten des Brasilianers sprachen.

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Anton Grammel holt Podestpremiere zu Hause

Auf dem dritten Podestplatz feierte der deutsche Skifahrer Anton Grammel seinen historischen Erfolg. Der 28-Jährige hatte sich mit dem vierten Platz im ersten Durchgang bereits eine exzellente Ausgangslage verschafft. In der entscheidenden zweiten Runde konnte er seine Leistung nochmals steigern und sicherte sich damit seine Podestpremiere im Weltcup. Grammel jubelte dabei auf Kosten des belgischen Konkurrenten Sam Maes. Der Halbzeit-Dritte war im zweiten Lauf auf dem besten Weg zu seinem ersten Podestplatz gewesen, schied jedoch wenige Tore vor Schluss aus und verpasste die Medaille in letzter Sekunde.

Marco Odermatt straft sich mit zu viel Risiko

Die Schweizer Präsenz im Podiumsrang endete in den Rocky Mountains jäh. Seit dem Riesenslalom in Alta Badia vor rund elf Monaten hatte stets ein Swiss-Ski-Athlet auf dem Treppchen gestanden, doch diese Serie brach in Copper Mountain ab. Marco Odermatt befand sich als Sechster nach dem ersten Lauf noch in einer guten Lauerstellung. Im Final nahm der Nidwaldner jedoch zu viel Risiko in Kauf und wurde dafür bestraft. Odermatt hängte im mittleren Streckenteil bei einem Tor ein, verlor dadurch entscheidendes Tempo und Zeit und fiel in der Endabrechnung noch auf den achten Rang zurück.

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Enttäuschungen für Meillard und weitere Schweizer

Noch schlechter verlief der Tag für Loïc Meillard. Der Walliser rutschte nach einer fehlerbehafteten Fahrt im zweiten Lauf vom achten auf den 23. Schlussrang durch. Dies setzte ihm, wie bereits zuvor in Gurgl, eine herbe Enttäuschung zu. Luca Aerni hingegen feierte einen kleinen Erfolg, indem er in seinem vierten Weltcup-Einsatz in diesem Jahr erstmals Punkte sammelte. Thomas Tumler schaffte es, wie bereits in Sölden, nicht unter die Top 20. Drei weitere Schweizer standen gar nicht erst im Ziel: Gino Caviezel verpasste den zweiten Lauf um 12 Hundertstel, Lenz Hächler schied in der Qualifikation aus und auch Fadri Janutin kam nicht ins Ziel.

Weitere Rennen im nahen Beaver Creek geplant

Nach dem Rennen in Copper Mountain verschiebt sich der Tross des Alpin-Weltcups in das nur eine knappe Autostunde entfernte Beaver Creek. Dort sind von Donnerstag bis Sonntag gleich vier Rennen auf dem Programm. Das Programm umfasst zwei Abfahrten, einen Super-G und einen Riesenslalom. Alle Rennen werden live bei SRF übertragen, sodass die Fans die weiteren Entwicklungen im Weltcup verfolgen können.