Pinheiro Braathen gewinnt Slalom in Levi, Meillard holt Silber

Lucas Pinheiro Braathen triumphiert beim Slalom in Levi. Loïc Meillard sichert sich den dritten Platz und widmet sein Podest seiner verletzten Schwester.

Lucas Pinheiro Braathen hat den Slalom-Wettbewerb in Levi gewonnen. Der norwegische Skirennfahrer überzeugte mit konstant starken Leistungen und sicherte sich den ersten Platz vor dem französischen Fahrer Clement Noel, der die Silbermedaille errang. Für das Schweizer Team war die Situation ebenfalls erfolgreich, da Loïc Meillard den dritten Platz belegte und damit eine Bronzemedaille gewann.

Pinheiro Braathen dominiert die Rennen in Levi

Lucas Pinheiro Braathen startete in Levi mit einer klaren Führung. Bereits nach dem ersten Durchlauf lag der Brasilianer deutlich in Front. Er konnte diesen Vorsprung durch seine Leistung im zweiten Lauf stabilisieren und verteidigen. Seine Dominanz zeigte sich in der konsistenten Fahrweise über beide Durchgänge. Dies ermöglichte ihm den klaren Sieg vor seinem Hauptkonkurrenten.

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Clement Noel aus Frankreich belegte den zweiten Rang und war der erfolgreichste Konkurrent des Siegers. Der französische Slalom-Spezialist lag hinter Braathen auf der Zielstraße. Beide Athleten präsentierten sich in hervorragender Form. Das Tempo im Feld war hoch, aber die Differenz zwischen dem Gewinner und dem Zweitplatzierten blieb überschaubar.

Loïc Meillard widmet Erfolg seiner Schwester

Loïc Meillard feierte einen emotionalen Erfolg auf dem dritten Platz. Der 30-Jährige widmete seinen Podestplatz seiner Schwester Mélanie Meillard. Diese hatte sich bei einem Skirennen in Levi das Kreuzband gerissen. Loïc Meillard erklärte nach dem Rennen, dass die letzten Tage für ihn persönlich nicht einfach waren. Die Nachricht von der Verletzung traf ihn hart.

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Meillard sagte, er habe sich vorgenommen, für seine Schwester zu fahren. Er erwähnte, wie schmerzlich es sei, zu wissen, wie hart Mélanie im Sommer gearbeitet hat. Sie sei so fit gewesen wie noch nie zuvor. Diese Tatsache habe ihm das Herz gebrochen. Der dritte Platz ist daher nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch eine emotionale Geste an die Familie.

Andreas Romar und Yules bewerten ihre Leistung

Weitere Schweizer Athleten berichteten über ihre Erlebnisse im Rennen. Andreas Romar landete auf dem 16. Platz. Er gab zu, dass er an einigen Stellen gemerkt hat, wie er an Geschwindigkeit verloren hat. Dennoch nannte er einige Passagen als gut für ihn. Er zeigte sich trotz des nicht-optimalen Ergebnisses positiv gestimmt.

Yules bewertete seine Leistung als zufriedenstellend im Kontext der Vorbereitung. Er meint, es fehle nicht so viel, wie man manchmal denkt. Nach einer langen Vorbereitungsphase tut es gut zu sehen, dass man abschnittsweise mit den Besten mithalten kann. Er hofft, dass die Fähigkeit, ganze Läufe zu bestreiten, bald auch erreicht wird.

Fazit und Ausblick für die weitere Saison

Der Wettbewerb in Levi markierte einen wichtigen Start in die Saison. Lucas Pinheiro Braathen bestätigte damit seine aktuelle Formstärke. Er befindet sich in der Form seines Lebens. Die Leistungen der Schweizer Fahrer zeigten Potenziale auf, obwohl Verletzungen wie die von Mélanie Meillard das Team belasten. Die weiteren Rennen werden zeigen, ob diese Form stabil bleibt.