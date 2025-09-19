Pilzesammeln im Herbst: Tipps, Regeln und Adressen für sicheren Genuss

Der Herbst ist die ideale Zeit für Pilzsammler. Dieser Artikel gibt Tipps und Informationen, wie Sie sicher und nachhaltig Pilze sammeln und genießen können. Erfahren Sie mehr über Regeln, Kontrollstellen und die korrekte Lagerung, um Risiken zu minimieren und die Natur zu schützen.

Der Herbst , eine Jahreszeit voller Farben, milder Abende und der Möglichkeit, die Natur in vollen Zügen zu genießen. Eine beliebte Aktivität in dieser Zeit ist das Pilze sammeln. Doch Vorsicht ist geboten, denn eine Verwechslung kann fatale Folgen haben. In der Schweiz gibt es über 9000 bekannte Pilzarten, von denen viele giftig oder ungenießbar sind. Daher ist es essentiell, einige wichtige Regeln zu beachten, um das Vergnügen sicher zu gestalten.

Bevor Sie die gesammelten Pilze verzehren, lassen Sie sie unbedingt von einem Pilzkontrolleur oder einer Pilzkontrolleurin überprüfen. Adressen und Kontaktinformationen finden Sie in der Regel bei regionalen Pilzvereinen oder auf den entsprechenden Webseiten. Lagern Sie die Pilze in luftigen Körben, niemals in Plastiksäcken, um die Qualität zu erhalten. Rohe Pilze sind in der Regel nicht zum Verzehr geeignet, mit Ausnahme von Champignons, die in kleinen Mengen roh verzehrt werden können. Pilzgerichte können problemlos ein zweites Mal erwärmt werden, vorausgesetzt, sie wurden zwischenzeitlich im Kühlschrank gelagert und vor dem Genuss ausreichend erhitzt. Achten Sie auf junge Pilze, die Sie stehen lassen sollten, um die Fortpflanzung zu sichern. Ebenso sollten alte oder bereits angefressene Pilze nicht mitgenommen werden. Bereits im Wald sollten Sie die Pilze von anhaftenden Resten wie Nadeln, Laub und Humus befreien. Sie können den Pilz mit einem Messer abschneiden oder herausdrehen. Das entstandene Loch im Boden sollte wieder verschlossen und die Erde angedrückt werden, um das Pilzgeflecht vor dem Austrocknen zu schützen. Pilze, die auf Holz wachsen, können ebenfalls mit einem Messer abgeschnitten werden.\Die Verwendung von Apps zur Pilzbestimmung ist ein beliebtes Hilfsmittel, doch ihre Zuverlässigkeit ist oft begrenzt. Ein Test verschiedener Apps hat gezeigt, dass diese nicht immer zuverlässig sind. Verlassen Sie sich daher nicht ausschließlich auf Apps. Überprüfen Sie die Ausbeute immer bei einer Kontrollstelle, um sicherzugehen. Beschwerden nach dem Verzehr von Pilzen können auch andere Ursachen haben, wie Allergien, Unverträglichkeiten oder bakterielle Lebensmittelvergiftungen. Sollten Sie sich nach dem Pilzessen unwohl fühlen oder einen Vergiftungsverdacht haben, kontaktieren Sie unverzüglich einen Arzt. Um das Wissen über Pilze zu vertiefen und die Risiken zu minimieren, empfiehlt es sich, sich im Thema einzulesen oder einen Kurs zu besuchen. Regional ansässige Pilzvereine bieten oft Kurse und Informationsaustausch an. Hier können Sie sich mit Experten austauschen und Ihr Wissen erweitern. Die Webseite des Schweizerischen Pilz- und Informationszentrums bietet detaillierte Informationen über die Schweizer Pilzflora, inklusive Fundorten, Bildern und Saisonzeiten. Beachten Sie, dass das Pilzesammeln in Naturschutzgebieten generell verboten ist. In vielen Kantonen gibt es zudem Höchstmengen, die gesammelt werden dürfen. Informieren Sie sich über die spezifischen Regelungen in Ihrer Region.\In einigen Gemeinden gibt es keine kantonalen Regelungen, sodass die Gemeinden selbst die zulässigen Mengen festlegen. In der Region Rheintal beispielsweise gilt eine Sammelbeschränkung von zwei Kilogramm pro Person und Tag. Im südlichen Teil des Kantons St. Gallen gibt es strengere Regelungen. Hier gilt vom 1. bis 10. eines jeden Monats ein Sammelverbot. An den übrigen Tagen ist das Sammeln nur zwischen 8 und 20 Uhr erlaubt. Außerdem ist das organisierte Sammeln von mehr als drei Erwachsenen, die nicht zur selben Familie gehören, untersagt. Auch hier gilt eine Höchstmenge von zwei Kilogramm pro Person und Tag. Neben dem Pilzesammeln bietet der Herbst noch viele weitere Freizeitmöglichkeiten. Minigolf, Bräteln oder Wanderungen sind nur einige Beispiele für erlebnisreiche Aktivitäten. Informieren Sie sich über die lokalen Angebote und genießen Sie die farbenprächtige Jahreszeit. Denken Sie immer daran, die Natur zu respektieren und die Regeln für ein sicheres und nachhaltiges Pilzesammeln zu befolgen. Genießen Sie die Natur und die kulinarischen Genüsse, die sie uns bietet. Vergessen Sie nicht, die Sicherheit und den Schutz der Umwelt zu priorisieren, um die Freude am Pilzesammeln langfristig zu erhalten





