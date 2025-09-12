Pilze in der Schweiz greifen in Not – Neue Rote Liste soll Schutz stärken

Eine neue Rote Liste soll den Schutz der Pilze in der Schweiz stärken. Die Artenvielfalt ist bedroht, da die Pilze durch Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft und invasive Arten unter Druck geraten. Doch es gibt Hoffnung: Die Kantone und das BAFU setzen auf innovative Maßnahmen, um den Schutz der Pilze zu gewährleisten.

Der Mensch hinterlässt Fußabdrücke nicht nur auf Erde und Wasser, sondern auch in der unsichtbaren Welt der Pilze. Diese faszinierende Lebensweise, die unterirdisch stattfindet, ist für die Ökologie von grundlegender Bedeutung. Während Tiere und Pflanzen längst den Schutz und die Förderung erfahren, stehen Pilze oft allein gegen die schädlichen Einflüsse der menschlichen Aktivitäten und des Klimawandels. Doch in der Schweiz regt sich Bewegung.

Nach dem ersten Eintrag von Pilzen auf der roten Liste der gefährdeten Lebewesen im Jahr 2007 vergab das Bundesamt für Umwelt (BAFU) dieses Jahr einen neuen Auftrag. Auch auf Kantonaler Ebene setzt man auf Artenschutz und -vielfalt. Andrin Gross, Leiter des Datenzentrums Swissfungi, betont: Pilze sind besonders schwer zu erfassen, da sie nur ein bis zwei Mal im Jahr Fruchtkörper bilden – die sichtbar werden, wenn sie oberhalb des Bodens sprießen. Diese periodische Erscheinung erschwert den Schutz von Pilzen erheblich. Ihre Bedeutung ist jedoch enorm. Im Wald leben viele Bäume in einer Symbiose mit Mykorrhizapilzen, die eine direkte Verbindung zu den Wurzeln bilden. Diese Pilzpartner sind auf die Zucker, die Bäume durch Photosynthese produzieren, angewiesen. Im Gegenzug versorgen die Pilze die Wurzelssysteme mit Nährstoffen und filtern Schadstoffe heraus. Ein gesundes und kräftiges Baumwachstum begünstigt wiederum das Wachstum der Pilze, wie beispielsweise der Steinpilze, wie die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ausführt.Langjährige Studien im alten Pilzreservat La Chanéaz im Kanton Freiburg haben gezeigt, dass Stickstoff das Wachstum von Mykorrhizapilzen sowohl ober- als auch unterirdisch behindert. Der intensive Land- und Forstwirtschaftlichen Einsatz sät in vielen Regionen Schweizer Wäldern und Wiesen unübersehbare Spuren. Die Pilzvielfalt lässt zugrundegehen. So sind diverse Pilzarten, die auf mageren Weiden und Trockenwiesen wachsen, stark gefährdet. Laut der neu erstellten roten Liste befinden sich 937 Pilzarten in einem gefährlichen Zustand, und einige sind sogar bereits ausgestorben. Die intensive Forstwirtschaft lässt den Pilzen oft zu wenig Raum. Pilze, die auf Totholz wachsen, haben in den Wirtschaftswäldern keine Chance. Neueste Untersuchungen von SwissFungi in einem Naturreservat haben gezeigt, dass die Pilzvielfalt steigt, wenn das Ökosystem sich selbst überlassen wird. Diese Erkenntnis bewegt die Kantone, innovative Strategien für die Rettung der Pilze zu entwickeln. Graubünden hat in der Zwischenzeit verschiedene Pilzreservate eingerichtet, und der Kanton Genf fördert vielfältige Lebensraumtypen im Wald, indem er gezielt Totholz liegen lässt.Auch das BAFU steht für Schutz der Pilze ein und hat unter anderem diverse Zielarten definiert: Junge, gefährdete oder seltene Pflanzen-, Tier- und Pilzarten, die gezielt gefördert werden, um die Biodiversität im Wald und in der Landwirtschaft aufrechtzuerhalten. Hauptaufgabe des Daten- und Informationszentrums SwissFungi, das seit rund 20 Jahren im Auftrag des BAFU arbeitet, ist der Schutz und die Förderung von Pilzen. Das Zentrum betreibt die schweizweite Pilzfunddatenbank, in der Pilzfachleute und Hobbysammler ihre Funde eintragen können. Diese Daten werden von SwissFungi gesammelt und in ansprechenden Karten visualisiert. Bislang stammen jedoch der Großteil der Funde aus dem Wald, wohingegen nur etwa 8 Prozent auf Wiesen oder Weiden zurückzuführen sind. Diese Datenlage ist nicht repräsentativ. Deshalb ist der Auftrag, eine neue Rote Liste zu erstellen, umso wichtiger. Seit diesem Jahr suchen die Mitarbeiter:innen von SwissFungi systematisch auch abgelegene Gebiete, vor allem Wiesen und Weiden, nach Pilzen. „Wenn man explizit darauf achtet, findet man auch viele seltene Arten“, erklärt Markus Schlegel, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Die Liste, die voraussichtlich 2025 fertig gestellt sein wird, dient als Grundlage für weitere schweizweite Schutz- und Biodiversitätsmassnahmen. Dieser Ausbau des schützenden Netzwerks ist notwendig, denn der Schutz der Pilze ist essentiell für das Zusammenspiel aller Lebensformen auf der Erde





