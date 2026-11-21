Der Berner Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg ärgert sich über die fehlende Unterstützung aus der Romandie und warnt vor innerparteilichen Spaltungen nach der aktuellen SVP-Nominierung.

Der Bern er Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg hat seine Enttäuschung über das Aus einer Kandidatur aus der Westschweiz bei der kommenden Bundesrat swahl klar artikuliert. Er bedauert ausdrücklich, dass er nicht auf die Unterstützung aus dem politischen Lager von Philipp Amaudruz zurückgreifen konnte, was die interne Einigkeit innerhalb der Schweizerischen Volkspartei (SVP) weiter erschwert hat.

Pierre-Alain Schnegg klagt öffentlich über eine sichtbare Spaltung bei den SVP-Politikern in der Romandie, die die Strategie für die Nominierung des neuen Bundesratsmitglieds massiv beeinflusst hat. Der Regierungsvertreter aus dem Berner Jura vertritt die Ansicht, dass diese internen Differenzen eine Kandidatur aus der französischsprachigen Schweiz auf dem Zweierticket der SVP verhindert haben.

Also read Ist Graber wegen einer Retourkutsche von Amaudruz auf dem SVP-Ticket?

Strategischer Fehler und 50-Prozent-Chance

Pierre-Alain Schnegg bezeichnete die Entscheidung der französischsprachigen Parteimitglieder als gigantischen Fehler, da sie sich zu stark auf eine einzige, isolierte Kandidatur fixiert hätten, anstatt breitere Unterstützung zu suchen. Er sah das Rennen ursprünglich offen und rechnete beiden Anwärtern, also sowohl dem Kandidaten aus der Romandie als auch dem Kandidaten aus der Deutschschweiz, jeweils eine Wahlschance von 50 Prozent aus.

Ablehnung einer Sprengkandidatur

Der Berner Regierungsvertreter lehnte eine Sprengkandidatur strikt ab, da er der Überzeugung ist, dass eine Person ohne den Rückhalt der eigenen Partei in einer Landesregierung nicht das Nötige bewirken kann. Er verweist dabei auf frühere Bundesratswahlen, bei denen fehlende interne Unterstützung zu schweren Problemen in der Exekutive geführt hat.

Advertisement

Kritik an der Romandie-Strategie

In der Romandie war die Enttäuschung über die Nichtnominierung eines Westschweizer Kandidaten groß, was auch in der Tageszeitung Le Temps zum Ausdruck kam. Das Blatt bezeichnete die finale Auswahl als Hooligan-Ticket und beschrieb die Entscheidung als direkten Schlag ins Gesicht der französischsprachigen Minderheit, was die politischen Spannungen weiter verschärft.

Aufruf zur Ruhe und Vorbereitung

Pierre-Alain Schnegg wollte nicht explizit über die Fraktion gegenüber der französischsprachigen Minderheit sprechen, um keine weiteren Gräben aufzureißen. Stattdessen forderte er seine Parteikollegen auf, sich mit der Mehrheit zu arrangieren und die eidgenössischen Wahlen in Ruhe vorzubereiten, um die Einheit der Partei vor der kommenden Wahlperiode zu wahren.