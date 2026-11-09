Pianist gerettet: Überlebender nach neun Stunden im Pazifik

Ein Pianist der Reederei Royal Caribbean wurde vor Kalifornien aus dem Meer gerettet. Nach neun Stunden im Wasser überlebte er dank warmer Temperaturen und glücklicher Umstände.

Zwei Fischer haben vor der Küste von Kalifornien einen entkräfteten Mann aus dem Pazifik gerettet. Bei dem Überlebenden handelt es sich um einen Pianist en des Kreuzfahrtschiffs "Ovation of the Seas". Die Rettung erfolgte am Freitag in der Nähe der Insel Catalina Island, nachdem die Angler das Opfer im Wasser entdeckt hatten. Der Mann war demnach rund neun Stunden in dem kalten Meer gewesen, bevor er an Land gebracht wurde. Die Behörden gehen davon aus, dass er in der Nacht über Bord gegangen sein könnte.

Rettung durch Fischer vor Catalina Island

Sean Norton und Grant Garrett waren ursprünglich mit ihrem Boot unterwegs, um zu angeln. Als sie in der Nähe von Catalina Island fuhren, bemerkten sie eine seltsame Bewegung im Wasser. Der Angler Grant Garrett erklärte gegenüber dem US-Sender CBS Los Angeles, dass er sofort erkannt habe, dass ein Mensch im Meer kämpft. Beide Männer zogen ihre Angelleinen ein, um das Opfer an Bord zu ziehen. Der Gerettete befand sich in einem schockierenden Zustand und war völlig erschöpft.

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Nach der Rettung teilte der Mann den Fischern mit, dass er als Pianist für die Reederei Royal Caribbean arbeitet. Das Schiff "Ovation of the Seas" befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Region. Die Fischer setzten unverzüglich einen Notruf ab, um Hilfe herbeizuholen. Rettungskräfte aus Newport Beach eilten zur Stelle und brachten den Mann sicher an Land. Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, wo seine medizinische Versorgung aufgenommen wurde.

Umstände der Rettung und körperlicher Zustand

Laut den Angaben der Rettungskräfte befand sich der Mann etwa 25 bis 32 Kilometer vor der Küste, als er von den Fischern gefunden wurde. Er hatte sich offenbar stundenlang durch Wassertreten über Wasser gehalten, um nicht zu ertrinken. Die Behörden schätzen, dass der Unfall gegen 2.30 Uhr in der Nacht passiert sein könnte. Als die Fischer ihn gegen Mittag entdeckten, hatte er bereits rund neun Stunden im Pazifik verbracht. Dieser lange Zeitraum im Wasser hätte fatal enden können, hätte er sich nicht durchausgehalten.

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Die Überlebenschancen des Pianisten dürften nach Angaben der US-Küstenwache gut stehen. Ein möglicher Grund für das Überstehen der langen Wasserzeit sind die ungewöhnlich hohen Wassertemperaturen in diesem Gebiet. Laut dem Fischer Norton wies der Pazifik an der Stelle der Rettung etwa 24 Grad Celsius auf. Diese Wärme könnte den Körper des Mannes vor Unterkühlung geschützt haben, was in den kalten Gewässern des Nordpazifiks oft lebensrettend ist.

Ermittlungen der Behörden und Reaktionen

Der genaue Hergang, wie der Mann über Bord ging, ist bislang unklar. Es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, ob es sich um einen Unfall, einen Suizidversuch oder eine andere Situation handelte. Die US-Küstenwache hat daraufhin Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären. Parallel dazu sucht auch die Reederei Royal Caribbean nach Antworten, obwohl das Unternehmen bislang keine Erklärung für den Vorfall liefert. Das Kreuzfahrtunternehmen bestätigte lediglich, dass es den betroffenen Mitarbeiter unterstützt und aus Rücksicht auf dessen Privatsphäre keine weiteren Angaben macht.

Neben diesem Vorfall gab es auch andere maritime Vorfälle in der Region. Die "Mein Schiff 3" wurde beim Auslaufen aus Bremerhaven von einer Windböe erfasst und gegen zwei festgemachte Containerschiffe gedrückt. Dabei wurden alle drei Schiffe beschädigt, wobei zwei davon erheblich betroffen waren. Zum Glück blieben die 2428 Passagiere und 922 Crewmitglieder dieser Kreuzfahrt unverletzt. Diese Ereignisse zeigen die vielfältigen Risiken und Herausforderungen im maritimen Bereich auf.

Auswirkungen und zukünftige Entwicklungen

Die Rettung des Pianisten hat internationale Aufmerksamkeit erregt und wirft Fragen zur Sicherheit auf Kreuzfahrtschiffen auf. Passagiere und Mitarbeiter sind weiterhin besorgt über die Bedingungen an Bord und die möglichen Ursachen für den Unfall. Die Reederei Royal Caribbean steht nun unter Druck, mehr Transparenz über die Sicherheitsvorkehrungen und die Hintergründe des Vorfalls zu bieten. Es bleibt abzuwarten, wie die Ermittlungen der US-Küstenwache ausgehen und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden.

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Für die Fischer Sean Norton und Grant Garrett war die Begegnung mit dem Mann im Pazifik ein unvergessliches Erlebnis. Sie haben durch ihr schnelles Handeln Leben gerettet und zeigen damit, wie wichtig Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft auf dem Meer sind. Ihre Tat wurde von der lokalen Gemeinschaft und den Rettungskräften stark gewürdigt. Der Pianist erholt sich derzeit im Krankenhaus und wird medizinisch betreut. Die Öffentlichkeit hofft auf seine vollständige Genesung und Aufklärung der mysteriösen Umstände.