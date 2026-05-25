The photogenic nears syndrome, also known as the Achoo syndrome, is a genetic condition affecting up to 35% of the population. It is triggered by sudden bright sunlight and causes a sneezing reflex in the nose. The syndrome is autosomal-dominant, meaning it is passed down through generations. It can be a risk factor in critical flight phases due to its ability to interfere with visual perception and decision-making.

Der photische Niesreflex ist genetisch bedingt und betrifft bis zu 35 Prozent der Menschen. Einige Ursachen sind etwa eine Pollenallergie oder eine Erkältung. Doch eine Ursache tritt nur auf, wenn die Sonne scheint: das Achoo-Syndrom.

So nennt man es, wenn die Sonnenstrahlen in der Nase kitzeln. Die Gene entscheiden über das Achoo-Syndrom. Schätzungen zufolge sind zwischen 17 bis 35 Prozent der Weltbevölkerung in irgendeiner Form vom photischen Niesreflex betroffen. Das Achoo-Syndrom autosomal-dominant vererbt wird, Parallelen zu Spargel-Schnüfflerngilt der photische Niesreflex als Risikofaktor.

Was ist bei Achoo-Betroffenen anders als bei denen, die das Syndrom nicht haben? und der Nervus trigeminus – der unter anderem für die sensorische Wahrnehmung in der Nasenschleimhaut verantwortlich ist – besonders nah beieinanderliegen. Trifft plötzlich grelles Sonnenlicht auf die Augen, kann es passieren, dass auch der benachbarte Nervus trigeminus mitaktiviert wird. Das Gehirn deutet diese Reizung fälschlicherweise als Irritation der Nasenschleimhaut, wodurch ein Niesreiz ausgelöst wird, der meist etwa 20 Sekunden anhält.

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