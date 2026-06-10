Phishing-Welle nach Datenklau bei Booking.com: Kunden verlieren Tausende Franken

Kriminelle nutzen gestohlene Booking.com-Kundendaten für gezielte Phishing-Angriffe und täuschen dabei mit gefälschten Nachrichten. Eine Schweizerin verlor über 8000 Franken. Booking.com warnt Kunden und Hotels.

Nach einem umfangreichen Datenklau bei dem Online-Reisebüro Booking.com rollen bereits die ersten Phishing -Angriffe auf Kunden des Unternehmens. Wie verschiedene Medien berichten, nutzen Kriminelle gestohlene Kundendaten und teilweise auch gehackte Hotelsysteme , um mit gefälschten Nachrichten an sensible Zahlungsinformationen zu gelangen.

Eine Schweizer Kundin verlor auf diese Weise über 8000 Franken. Sie hatte auf einen Link in einer vermeintlichen Nachricht von Booking.com geklickt, die eine angebliche Rückerstattung versprach, und wurde zur Bezahlapps Twint weitergeleitet, wo der Betrag dann abgebucht wurde. Eine weitere betroffene Nutzerin, Patricia Taubert, erhielt ebenfalls eine sehr echt wirkende Nachricht, die weitere Informationen forderte, um die Buchung zu erhalten. Auch hier war ein Link eingefügt, den sie zum Glück nicht anklickte.

Das Unternehmen Booking.com hat mittlerweile klargestellt, dass es niemals per WhatsApp oder ähnlichen Messengern nach Zahlungsdaten fragen würde und warnt seine Kunden ausdrücklich vor solchen Betrugsversuchen. Zusätzlich berichtet das Unternehmen von Angriffen auf Hotels selbst, bei denen Kriminelle Zugriff auf Hotelkonten erlangten und sich als Hotelpersonal ausgaben, um Zahlungen außerhalb des Plattformsystems zu vereinbaren.

Dieser Vorfall unterstreicht erneut die anhaltende Gefahr durch datengetriebene Cyberkriminalität und die Notwendigkeit von großer Vorsicht bei unerwarteten Zahlungsaufforderungen, selbst wenn sie scheinbar von vertrauenswürdigen Quellen stammen





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