Philippinen: Zahl der Todesopfer nach starkem Erdbeben auf Mindanao steigt auf 45

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat auf der philippinischen Insel Mindanao massive Zerstörungen verursacht. Die Zahl der Todesopfer ist auf 45 gestiegen, Hunderte wurden verletzt und Dutzende gelten als vermisst. Tausende Gebäude, darunter Schulen und ein internationaler Flughafen, wurden beschädigt. Nachbeben erschweren die Rettungsarbeiten.

Die südostasiatische Inselnation Philippinen trauert nach dem verheerenden Erdbeben auf Mindanao . Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 45 gestiegen, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.

Mehr als 630 Menschen wurden verletzt, und 17 werden noch vermisst. Das Beben der Stärke 7,8, das nach Messungen der US-Erdbebenwarte USGS das bisher stärkste des Jahres weltweit war, hatte sich am frühen Montagmorgen vor der Küste der Provinz Sarangani ereignet. Seit dem Hauptbeben wurden über 2.200 Nachbeben registriert, was die Rettungs- und Aufräumarbeiten weiter erschwert. Die komplette Tragweite der Zerstörung wird erst in den nächsten Tagen sichtbar werden, da viele abgelegene Gebiete noch nicht erreichbar sind.

Der philippinische Zivilschutz (OCD) schätzt, dass mindestens 3.000 Gebäude beschädigt oder vollständig zerstört wurden. Darunter fallen Wohnhäuser, Schulen, Gesundheitszentren und öffentliche Einrichtungen. Besonders betroffen ist die Region um General Santos City, ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum im Süden Mindanaos. Auch der internationale Flughafen der Stadt erlitt strukturelle Schäden, konnte aber nach vorübergehenden Schließungen für Hilfsflüge und Regierungsmissionen wieder geöffnet werden.

Wichtige Straßen und Brücken sind in weiten Teilen der Provinzen Sarangani, South Cotabato und Sultan Kudarat beschädigt oder unpassierbar geworden, was die Logistik für Hilfsgüter massiv behindert. Der geschätzte Infrasturschaden beläuft sich nach ersten Berechnungen auf rund 562 Millionen philippinische Pesos. Der erste Schultag nach den Ferien wurde durch die Katastrophe überschattet. Tausende Schulen blieben geschlossen, da viele Gebäude auf ihre Sicherheit überprüft werden müssen.

Dies hat den Bildungsbetrieb für Hunderttausende Schüler vorerst lahmgelegt. Rettungsteams, darunter das Militär und lokale Freiwillige, sind in einem Wettlauf mit der Zeit, um Überlebende in den Trümmern zu finden. Die Nachbeben, von denen einige die Stärke 5 und 6 erreichten, lassen nicht nach und stürzen bereits geschwächte Gebäude endgültig ein. In einigen Küstengemeinden wurden zudem kleine Tsunami-Wellen beobachtet, die jedoch zu keinen weiteren größeren Schäden führten.

Die geografische Lage der Philippinen am Pazifischen Feuerring macht das Land extrem anfällig für tektonische Aktivitäten. Hier stoßen mehrere kontinentale und ozeanische Erdplatten aufeinander, was zu häufigen und oft starken Erdbeben sowie Vulkanausbrüchen führt. Experten warnen, dass die seismische Gefahr in der Region langfristig besteht und sich die Bevölkerung auf weitere Beben einstellen muss. Die Regierung hat den Notstand für die betroffenen Gebiete ausgerufen und internationale Hilfe angefordert.

Hilfsorganisationen sind mit der Bereitstellung von Unterkünften, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und psychosozialer Unterstützung beschäftigt. Die philippinische Bevölkerung zeigt große Solidarität, doch die Herausforderungen für den Wiederaufbau sind enorm und werden Jahre in Anspruch nehmen





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