Philippe Diallo stellt sich gegen Amtsinhaber Gianni Infantino bei der Fifa-Wahl 2027. Trotz UEFA-Unterstützung fehlen dem Franzosen die nötigen Kontinentalstimmen und Finanznetzwerke.

Philippe Diallo kündigt an, Gianni Infantino als Präsident der Internationalen Fußballweltverbandes Fifa ablösen zu wollen. Der Jurist und seit 2023 amtierende Präsident des französischen Fußballverbands startet seine Kandidatur kurz vor Ablauf der Frist am 18. November. Seine Chancen auf den Amtsantritt gelten in der aktuellen politischen Landschaft des globalen Fußballs als gering, da der Schweizer Amtsinhaber über eine breite Mehrheit unter den Mitgliedsverbänden verfügt.

Kandidaturstruktur und zeitliche Vorgaben

Die Nominierung von Philippe Diallo erfolgte vergleichsweise spät und wird von Beobachtern als strategische Antwort auf die Dominanz des aktuellen Führungsduos verstanden. Diallo erklärte in einem Statement, dass ein Wechsel an der Spitze der Fifa dringend notwendig sei, um das bestehende System zu reformieren. Die Einigung auf seine Person fiel innerhalb weniger Tage, nachdem klar wurde, dass eine Alternative zu Infantino benötigt wird. Die formale Kandidaturfrist endete am 18. November, was den Startschuss für die offizielle Kampagne markierte. Die eigentliche Wahl wird am 18. März 2027 in Rabat stattfinden, wo alle 211 Fifa-Mitgliedsverbände ihre Stimme abgeben werden.

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Politische Mehrheitsverhältnisse und Stimmenverteilung

Das größte strategische Hindernis für Philippe Diallo ist die ungleiche Verteilung der Stimmen in den Kontinentalverbänden. Afrika stellt mit 54 Stimmen und Asien mit 47 Stimmen zusammen 101 Mitglieder, die bereits eine absolute Mehrheit im Exekutivrat bilden. Beide kontinentalen Vereinigungen haben sich bekanntermaßen hinter Gianni Infantino gestellt oder ihre Positionen ihm angenähert. Diese Allianz vereint insgesamt 111 Stimmen, was dem Schweizer Präsidenten bereits eine sichere Mehrheit garantiert. Diallo müsste in den kommenden Monaten ein internationales Netzwerk aufbauen, das der Amtsinhaber über ein Jahrzehnt sorgfältig gepflegt hat.

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Finanzielle Netzwerke und politische Abhängigkeiten

Gianni Infantino verfügt über massive finanzielle Hebel, die seine politische Position stärken. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 hat er die Entwicklungszahlungen an die Mitgliedsverbände deutlich ausgebaut. Zudem hat er die Anzahl der internationalen Wettbewerbe erweitert, um mehr Einnahmen zu generieren. Die geplante Ausschüttung von 7,5 Milliarden US-Dollar aus den Reserven der Fifa wird erwartet, um die Unterstützung weiterer Verbände zu festigen. Kritiker werten diese Maßnahmen als Abhängigkeitspolitik, während kleinere Nationen die Finanzspritzen als entscheidenden Faktor für ihre eigene Entwicklung betrachten. Philippe Diallo hingegen steht vor der Herausforderung, ein vergleichbares finanzielles und politisches Fundament zu etablieren.

Europäische Kritik und globale Machtbasis

In Europa hat die Unterstützung für Gianni Infantino zwar gelitten, bleibt aber in den entscheidenden Regionen der Welt stabil. Der gescheiterte Plan, private Investoren an den kommerziellen Rechten der Fifa zu beteiligen, hat bei vielen europäischen Funktionären das Vertrauen erschüttert. Zudem wird dem Schweizer Präsidenten mangelnde Transparenz und eine problematische Machtkonzentration vorgeworfen. Die Union Europäischer Fußballverbände Uefa hat Philippe Diallo jedoch ihre sichere Unterstützung zugesagt. Trotz dieser europäischen Rückendeckung hat die Kritik aus dem Westen bislang kaum Auswirkungen auf die Machtbasis in Asien, Afrika, Nordamerika und Südamerika. Diallo, der auch Gespräche mit französischen Superstars wie Kylian Mbappé führt, muss nun beweisen, ob eine europäische Stimme gegen die globale Infrastruktur des Amtsinhabers gewichten kann.