Die kostenlose Lernapp der PH Luzern macht die Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz für Sekundarstufen verständlich und unterstützt Lehrkräfte.

Die Pädagogische Hochschule Luzern hat gemeinsam mit weiteren Partnern die neue kostenlose Lern-App "Fürsorge und Zwang" veröffentlicht. Diese digitale Ressource richtet sich explizit an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II in der Schweiz. Das Projekt macht ein schwieriges und lange tabuisiertes Kapitel der Schweizer Geschichte für Lehrkräfte und Lernende zugänglich. Ziel ist es, die komplexen Zusammenhänge der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen verständlich aufzubereiten.

Entstehung der App im Rahmen nationaler Programme

Die Entwicklung der webbasierten Anwendung erfolgte im Auftrag des Bundesamts für Justiz. Sie ist Teil des nationalen Programms "erinnern für morgen". Neben der PH Luzern waren drei verschiedene pädagogische Hochschulen an der Entstehung beteiligt. Die App ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung, was den Zugang für Bildungseinrichtungen erheblich erleichtert. Sie bietet einen wissenschaftlich fundierten, aber niederschwelligen Einstieg in das Thema.

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Historischer Kontext und Betroffenheit in der Schweiz

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren in der Schweiz hunderttausende Menschen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen betroffen. Viele wurden gegen ihren Willen in Heime eingewiesen oder in Anstalten administrativ versorgt. Zudem wurden Kinder und Jugendliche fremdplatziert oder verdingt. Diese Zahlen verdeutlichen das immense Ausmaß des Phänomens. Die App zielt darauf ab, diese Fakten greifbar zu machen und ein Bewusstsein für die historische Realität zu schaffen.

Interaktive Elemente und Zeitzeugenberichte in der App

Im Zentrum der digitalen Lernumgebung stehen die persönlichen Erfahrungen der Betroffenen. Lernende erhalten Einblicke in reale Lebensgeschichten durch Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Die App enthält zudem Fotografien, historische Quellen sowie interaktive Lernaufgaben. Die Nutzerinnen und Nutzer können Videos anschauen, Quellen analysieren und eigene Beobachtungen festhalten. Diese vielfältigen Medien sollen ein umfassendes Verständnis der Thematik fördern.

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Einbindung in den Lehrplan und didaktische Konzepte

Die Ressource lässt sich vielseitig im Unterricht der Fächer "Raum, Zeit, Gesellschaft" (RZG), Geschichte, politische Bildung oder "Ethik, Religionen, Gemeinschaft" (ERG) einsetzen. Lehrkräfte können die App als Einstieg, als selbstständige Lernsequenz oder als Grundlage für vertiefende Einheiten nutzen. Viele Pädagoginnen und Pädagogen kombinieren die Arbeit mit der App ergänzend mit Filmen, lokalen Fallbeispielen oder weiteren Zeitzeugenberichten. Dies schafft direkte Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

Pädagogischer Impact und positives Feedback von Lehrkräften

Die bisherigen Rückmeldungen aus dem Schulalltag fallen durchwegs positiv aus. Eine Sekundarlehrerin aus Luzern lobt die überzeugende Verbindung von Faktenvermittlung, emotionalen Zugängen und persönlichen Geschichten. Sie betont, dass historisches Lernen Emotionen benötigt, was die App gezielt leistet. Besonders eindrücklich sei die intensive Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den Lebensgeschichten gewesen. Viele Lernende waren überrascht, dass solche Ereignisse in der Schweiz stattgefunden haben.

Mit der App wird die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit um Reflexionen über aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen erweitert. Sie fördert den Dialog über gesellschaftliche Normen, Vorurteile, Ausgrenzung und den Umgang mit Macht. Damit leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung und zur Sensibilisierung für Menschenrechte.