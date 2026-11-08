Pflichtregistrierung: Swiss und Edelweiss führen Travel ID ein

Seit dem 16. November benötigen Passagiere ein Kundenkonto für das Online-Check-in bei Swiss und Edelweiss. Die Lufthansa-Gruppe reformiert den Prozess, bietet aber Alternativen.

Passagiere der Swiss und der Edelweiss Air müssen ab dem 16. November für das Online-Check-in zwingend ein persönliches Kundenkonto erstellen. Die Lufthansa-Gruppe hat diese verbindliche Änderung der Registrierungsregeln für ihre Schweizer Tochtergesellschaften beschlossen. Ziel der Maßnahme ist es, den digitalen Eincheckprozess zu standardisieren und die Sicherheit der Passagierdaten zu erhöhen.

Neue Travel-ID-Pflicht für digitale Buchungen

Die Einführung der sogenannten Travel ID betrifft alle Buchungen, die über die offiziellen Kanäle von Swiss und Edelweiss abgewickelt werden. Bis dato reichte die Eingabe von Buchungsnummer und Nachname aus, um vom Sitzplatz zu profitieren. Ab Mitte November sind zudem die E-Mail-Adresse, der Vor- und Nachname, das Geburtsdatum sowie die Wahl eines individuellen Passworts zwingende Voraussetzung für die Anmeldung. Der deutsche Airline-Konzern hat diese Strategie bereits ab dem 20. Oktober schrittweise bei allen seinen Töchtern etabliert. Die vollständige Umstellung auf allen Flügen der Lufthansa-Gruppe soll bis Ende des Monats abgeschlossen sein, sobald die Integration bei den Schweizer Marken finalisiert wurde.

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Vorteile für Stammkunden und Datenhaltung

Die Lufthansa-Gruppe begründet die Umstellung mit einer Versprechen auf ein einfacheres und deutlich schnelleres Eincheckverfahren. Durch die einmalige Registrierung können Reisende ihre persönlichen Stammdaten, Informationen zu Reisedokumenten wie Reisepässen und Verrechnungsdaten direkt in ihrem zentralen Konto hinterlegen. Dieser Schritt eliminiert die Notwendigkeit, diese Informationen bei jeder einzelnen Buchung erneut manuell zu erfassen. Für Vielflieger, die regelmäßig die Dienste der Airlines der Lufthansa-Gruppe in Anspruch nehmen, dürften sich die täglichen Abläufe nur marginal verändern, da sie meist bereits über ein aktives Kundenkonto mit den erforderlichen Daten verfügen. Die Travel ID fungiert somit als übergreifender Schlüssel, der die Nutzung verschiedener Fluggesellschaften innerhalb der Konzerneinheit vereinfacht.

Mehr Aufwand für Gelegenheitsflieger und Ausnahmen

Gegenüber Gelegenheitsfliegern bedeutet die neue Pflicht zunächst einen zusätzlichen administrativen Aufwand, da ein neues Konto angelegt werden muss. Dennoch gibt es für alle Reisenden, die sich aus Datenschutzgründen oder aus Bequemlichkeit nicht registrieren möchten, eine klare Alternative. Am Zürcher Flughafen bleibt es weiterhin möglich, am klassischen Personal-Schalter oder an den Self-Service-Automaten einzuchecken, ohne auf das digitale Konto zurückgreifen zu müssen. Diese Option steht unbegrenzt zur Verfügung und erfordert keine vorherige Online-Aktivierung durch den Passagier.

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Besondere Reisearten sind von der Pflicht ausgenommen

Neben der manuellen Eincheck-Möglichkeit am Flughafen gelten auch für bestimmte Buchungstypen Befreiungen von der neuen Registrierungsregelung. Gruppenbuchungen sowie Reisen, die über bestimmte Veranstalter oder im Charterflugverkehr organisiert wurden, unterliegen nicht der zwingenden Nutzung der Travel ID für das Online-Check-in. Dies berücksichtigt die komplexen Logistiken im Gruppenreiseverkehr, wo die Datenverwaltung oft zentral durch die Reisebüros oder Veranstalter abgewickelt wird. Wer also ab dem 16. November bei Swiss oder Edelweiss ein Ticket für einen solchen Sonderflug löst, kann sich auf die bestehenden gewohnten Strukturen verlassen. Die Regel gilt spezifisch für die regulären Linienflüge, die direkt von den Airlines verkauft werden.

Auswirkung auf die Reisevorbereitung ab November

Reisende sollten ihre Vorbereitungen für Flüge ab Mitte November entsprechend anpassen und sich frühzeitig über die neuen Anforderungen informieren. Das Mail mit dem Betreff "Check-in is now open" löst fortan nicht mehr nur den direkten Login aus, sondern verweist auf die Notwendigkeit einer Kontonutzung. Die Umstellung ist Teil der größeren digitalen Transformation der Lufthansa-Gruppe, die darauf abzielt, Interaktion mit Kunden datenschutzkonform und effizient zu gestalten. Passagiere, die Wert auf maximale Flexibilität legen, können die Schalter- oder Automatenoption nutzen, während Digital-Nutzer von den Vorteilen der zentralen Datenhaltung profitieren werden.