Pfleger vor Gericht: 27-Jähriger muss sich wegen schweren Verbrechens verantworten

Ein 27-jähriger Pfleger aus dem Zürcher Oberland muss sich wegen schwerer Straftaten vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Die Anklage umfasst unter anderem Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und illegale Schönheitsoperationen.

Ein 27-jähriger Pfleger aus dem Zürcher Oberland muss sich wegen schwerer Straftaten vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Die Anklage umfasst unter anderem Vergewaltigung , sexuelle Nötigung und illegale Schönheitsoperationen .

Laut Staatsanwaltschaft soll er ohne Zulassung zahlreiche Botox- und Schönheitsbehandlungen durchgeführt haben. In ganzen sieben Anklagepunkten muss sich Zoran K.* vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Er war Pfleger und hat in einer Gemeinde im Zürcher Oberland gewohnt. Neben seinem Job führte der heute 27-Jährige ein kriminelles Leben.

Es war geprägt von Gewalt, Vergewaltigung und von einem illegalen Botox-Geschäft. Am Donnerstag steht er vor dem Bezirksgericht Zürich. Die Staatsanwaltschaft wirft K. gleich sieben Anklagepunkte vor. Mehrfache Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, mehrfache Pornografie, einfache Körperverletzung, Verbrechen gegen das Heilmittelgesetz, Vergehen gegen das Heilmittelgesetz und Übertretung gegen das Gesundheitsgesetz.

Bestraft werden soll der 27-Jährige mit einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren, mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 100 Franken sowie mit einer Busse von 6000 Franken





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