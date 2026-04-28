Pflegegesetz: Nationalrat verwässert Vorlage – Ständerat muss entscheiden

Der Nationalrat hat das Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege mit erheblichen Einschränkungen angenommen. Die Vorlage wird nun an den Ständerat weitergeleitet, der über die endgültige Fassung entscheiden muss. Kernpunkte der Debatte waren die Arbeitszeit und der Lohnzuschlag für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit.

Das neue Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege hat eine wichtige Hürde genommen. Nach einer intensiven und langen Debatte hat der Nationalrat die Vorlage in der Gesamtabstimmung angenommen, jedoch mit erheblichen Einschränkungen.

Nun liegt der Ball beim Ständerat, der die Vorlage prüfen und beraten wird. Ziel des Gesetzes ist die Umsetzung der Pflegeinitiative, die 2021 vom Volk klar angenommen wurde. Die Debatte im Nationalrat dauerte sechs Stunden und umfasste eine detaillierte Diskussion über verschiedene Aspekte wie Normalarbeitszeit, Höchstarbeitszeit, Überstunden, Umkleidezeiten, Pausenregelungen, Bereitschafts-, Präsenz- und Pikettdienste, die Fristen für Dienstplanankündigungen sowie die Regelung von Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit.

Die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat setzte ihre Vorstellungen durch und lehnte einige der vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen ab. Ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung war die Frage der Arbeitszeit. Der Nationalrat lehnte eine Verkürzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 50 auf 45 Stunden ab. Ebenso wurde der Vorschlag des Bundesrats verworfen, der ihm die Kompetenz hätte geben sollen, die wöchentliche Normalarbeitszeit im Bedarfsfall auf 40 Stunden zu reduzieren.

Bei Sonn- und Feiertagsarbeit sollen Pflegekräfte zwar einen Lohnzuschlag erhalten, dieser wurde jedoch auf mindestens 25 Prozent reduziert, während der Bundesrat 50 Prozent vorgeschlagen hatte. Auch bei der Anrechnung von Bereitschafts- und Pikettdiensten sowie Überstunden ging der Nationalrat weniger weit als die Regierung. Die Regelungen zur Ankündigung von Dienstplänen wurden ebenfalls abgeschwächt. Diese Entscheidungen spiegeln die unterschiedlichen Positionen der politischen Lager wider.

Die linke und grüne Seite plädierte für umfassendere Verbesserungen, während die bürgerliche Mehrheit vor überbordenden Vorschriften und steigenden Kosten im Gesundheitswesen warnte. Sie argumentierte, dass die Umsetzung der ursprünglichen Vorlage des Bundesrats zu höheren Krankenkassenprämien führen würde. Die Fronten verliefen klar zwischen den politischen Kräften. Die SVP, die FDP und die Mitte-Partei betonten die Notwendigkeit, die Kosten im Gesundheitswesen im Blick zu behalten und eine übermäßige Regulierung zu vermeiden.

Sie argumentierten, dass die Vorlage des Bundesrats zu einer unnötigen Belastung für das System führen würde. Die linke und grüne Seite hingegen kritisierte den Nationalrat scharf und warf ihm eine Arbeitsverweigerung vor. Sie bemängelten, dass der Nationalrat den klaren Volksauftrag ignoriere und die Arbeitsbedingungen in der Pflege nicht ausreichend verbessere. Die Kritik richtete sich insbesondere gegen die Abschwächung der Vorschläge zur Arbeitszeitverkürzung und zum Lohnzuschlag für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit.

Die Debatte verdeutlicht die schwierige Balance zwischen dem Wunsch nach besseren Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und den Bedenken hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Die Entscheidung des Nationalrats wird nun vom Ständerat geprüft, der möglicherweise eigene Anpassungen vornehmen wird. Der Ausgang des Gesetzgebungsprozesses bleibt somit offen und wird entscheidend für die zukünftigen Arbeitsbedingungen in der Pflege sein. Die Diskussion zeigt auch die grundsätzlichen Differenzen in der Schweizer Politik bezüglich der Rolle des Staates und der Regulierung des Arbeitsmarktes





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pflegegesetz Nationalrat Ständerat Arbeitsbedingungen Pflegeinitiative Arbeitszeit Lohnzuschlag Gesundheitswesen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nationalrat diskutiert über Pflege und neue EinbürgerungsvorgabenDer Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen. Traktandiert sind unter anderem verbesserte Arbeitsbedingungen für Pflegefachleute und eine Initiative für ein harmonisiertes Vorgehen bei Einbürgerungen.

Read more »

Nationalrat diskutiert über Pflege und neue EinbürgerungsvorgabenDer Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen. Traktandiert sind unter anderem verbesserte Arbeitsbedingungen für Pflegefachleute und eine Initiative für ein harmonisiertes Vorgehen bei Einbürgerungen.

Read more »

Nationalrat debattiert Erklärung über Unrecht an Fahrenden – Kritik an SymbolpolitikDer Schweizer Nationalrat behandelt eine Erklärung zur Anerkennung des Unrechts an Fahrenden. Solche Erklärungen werden häufiger, doch ihre rechtliche Wirkung bleibt umstritten. Experten sehen darin eine Möglichkeit, in nicht-kompetenzielle Themen einzugreifen.

Read more »

Andrea Gmür-Schönenberger kandidiert 2027 erneut für den StänderatDie Luzerner Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte) wird bei den eidgenössischen Wahlen 2027 erneut antreten. Die Partei lobt ihre Erfahrung und ihr Engagement für die Interessen des Kantons Luzern.

Read more »

Verfolgung von Fahrenden: Nationalrat anerkennt UnrechtWie die Schweiz jahrzehntelang Fahrende verfolgte

Read more »

Nationalrat fordert Herstellergarantie für direkt importierte AutosDie Herstellergarantie soll für alle in die Schweiz importierten Autos gelten, unabhängig vom Vertriebskanal. Das fordert der Nationalrat.

Read more »