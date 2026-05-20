Pflegeexpertinnen und -experten mit Mastertitel sollen künftig mehr Leistungen gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können. Der Bundesrat hat eine Gesetzesänderung in Auftrag gegeben, um Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten in der Grundversorgung Aufgaben zu übertragen, welche die Pflegeteams und auch die Ärztinnen und Ärzte entlasten.

Mangel sorgt für Pragmatismus: Pflegefachleute dürfen künftig wie Ärztinnen und Ärzte über die Krankenkasse abrechnen. Pflegeexpertinnen und -experten mit Mastertitel sollen künftig mehr Leistungen gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können.

Auf diesem Weg soll unter anderem dem Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Gesetzesänderung in Auftrag gegeben. Der Entwurf soll bis spätestens im ersten Semester 2028 vorliegen. Konkret sollen Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten – auf Englisch Advanced Practice Nurses (APN) – in der Grundversorgung Aufgaben übernehmen, welche die Pflegeteams und auch die Ärztinnen und Ärzte entlasten. Dazu ist eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes notwendig.

Parallel dazu ist im Parlament die Revision des Gesundheitsberufegesetzes hängig, das den Beruf der Pflegeexpertin oder des Pflegeexperten in Advanced Practice Nursing neu definiert. Aus Gründen der hohen Anforderungen soll ein Mastergrad in 'erweiterter Pflegepraxis' Voraussetzung zur Berufsausübung als Pflegeexpertin oder -experte sein





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pflegefachleute Krankenkasse Gesundheitsberufegesetz Advanced Practice Nurses Grundversorgung Mastergrad Krankenversicherungsgesetz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tunnelsperrungen an A8 und A6 im Berner OberlandBerichte über mehrere Tunnelsperrungen auf den Bundesstrassen A8 und A6 im Berner Oberland, die am 26.

Read more »

Uwe Krupp: «Einen populistischen Kommentar, bei dem jeder ‹Super!› sagt? Ich bin lieber Teil der Lösung»Deutschlands NHL-Pionier und frühere Nationaltrainer spricht im Eisbrecher über das 1:6 gegen die Schweiz. Und über Rollenverteilung und Integrität in einem Team.

Read more »

Uwe Krupp: «Einen populistischen Kommentar, bei dem jeder ‹Super!› sagt? Ich bin lieber Teil der Lösung»Deutschlands NHL-Pionier und frühere Nationaltrainer spricht im Eisbrecher über das 1:6 gegen die Schweiz. Und über Rollenverteilung und Integrität in einem Team.

Read more »

Uwe Krupp: «Einen populistischen Kommentar, bei dem jeder ‹Super!› sagt? Ich bin lieber Teil der Lösung»Deutschlands NHL-Pionier und frühere Nationaltrainer spricht im Eisbrecher über das 1:6 gegen die Schweiz. Und über Rollenverteilung und Integrität in einem Team.

Read more »

Bundesrat will Pflegeexpertinnen mehr Kompetenzen gebenPflegeexpertinnen und -experten mit Mastertitel sollen künftig mehr Leistungen gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können. Auf diesem Weg soll unter anderem dem Mangel an Hausärztinnen und -ärzten begegnet werden.

Read more »

Bundesrat will Pflegeexpertinnen mehr Kompetenzen gebenPflegeexpertinnen und -experten mit Mastertitel sollen künftig mehr Leistungen gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können. Auf diesem Weg soll unter anderem dem Mangel an Hausärztinnen und -ärzten begegnet werden.

Read more »