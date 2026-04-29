Pflege-Initiative: Nationalrat enttäuscht mit abgeschwächten Reformen

Trotz klarer Volksmeinung für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege hat der Nationalrat die Reformvorschläge stark abgeschwächt. Die SP, Grünen und Pflegeverbände zeigen sich enttäuscht, während die bürgerlichen Parteien auf Kostenkontrolle und Flexibilität pochen. Der Ständerat soll nun über das Gesetz entscheiden.

Es war eine Enttäuschung, die sich bereits zu Beginn des Jahres abzeichnete: Die Aussichten auf deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen in der Pflege waren im bürgerlich geprägten Parlament von vornherein gering.

Die zuständige Kommission hatte die ursprünglichen Forderungen bereits abgeschwächt – etwa bei der maximalen Wochenarbeitszeit, flexiblen Arbeitszeiten und Kompensationen. Der Nationalrat folgte diesem vorgezeichneten Weg, wobei nur wenige Ausnahmen gemacht wurden, wie etwa beim erleichterten Zugang zur Weiterbildung für erfahrene Pflegefachkräfte. In der Schlussdebatte fragte eine Nationalrätin der Grünen Partei fast schon rhetorisch, ob sie richtig gezählt habe mit vier kleinen Verbesserungen.

Ein Ratskollege der Mitte-Partei bestätigte dies und verwies auf Fortschritte in der Nachtarbeit, bei Pausenregelungen und der Vorankündigung von Dienstplänen, die nun mindestens vier Wochen im Voraus bekannt sein müssen. Die Stimmbevölkerung hatte sich jedoch mit dem deutlichen Ja zur Pflege-Initiative mit 61 Prozent für eine starke Pflege ausgesprochen – fachlich und personell gut aufgestellt, mit ausreichend Fachpersonal, angemessener Finanzierung und planbaren Arbeitszeiten, die sich mit dem Privatleben vereinbaren lassen.

Doch bereits die Vorlage des Bundesrates, die vor zwei Jahren in die Vernehmlassung ging, hatte zwei zentrale Forderungen der Pflege-Initiative fallen lassen: die Finanzierung und den Personalschlüssel. Die Begründung lautete, dass der Bedarf in Pflegeteams je nach Bereich – ob Akutspital, Psychiatrie, Rehabilitation oder Pflegeheim – stark variiere. Die bürgerlichen Kräfte, darunter SVP, FDP und Teile der Mitte, argumentieren, dass Investitionen in die Pflege Kosten verursachen und sich nicht auf die Prämien durchschlagen dürfen. Sie lehnen eine detaillierte Regulierung ab.

Grüne, SP und GLP, einschließlich Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider, sehen dies anders: Investitionen in die Pflege würden sich langfristig auszahlen, da die Qualität der Pflege erhalten oder sogar verbessert würde und Spitäler sowie Pflegeheime nicht ständig neue Fachkräfte rekrutieren und einarbeiten müssten. Der Nationalrat wählte in der Finanzierungsfrage einen Mittelweg, bei dem Bund, Kantone und Prämienzahlende die zusätzlichen Kosten tragen. Beim Personalschlüssel gab es eine kleine Verbesserung: Der Kanton soll künftig Vorgaben für die Institutionen machen.

Doch in der Schlussabstimmung enthielt sich fast ein Fünftel des Rats – ein stiller Protest gegen ein Gesetz, das nicht hält, was es verspricht. Die Enttäuschten setzen nun ihre Hoffnungen auf den Ständerat





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