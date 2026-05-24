Pfingstweekende unter strahlendem Sonnenschein: Bilder aus dem Aargau

Die Temperaturen sind wärmer als je zuvor, was die Menschen zum wandern, flanieren, Stand-Up-Paddling und weitere Aktivitäten draußen treibt.

Der strahlende Sonnenschein und die warmen Temperaturen bereiten zusätzlich Freude am Pfingst wochenende. Wir waren im Aargau unterwegs – das sind die Bilder. Egal ob am Hallwilersee, am Fluss, beim Wandern oder Flanieren : Dieses Wochenende ist einfach nur schön!

Bei Temperaturen bis zu und über 30 Grad kann man jetzt Ende Mai sogar schon in den See hüpfen, auch wenn das Wasser noch nicht für alle Wohlfühltemperaturen erreicht hat. Im Aargau waren entsprechend viele Leute draussen unterwegs. Stand-Up-Paddling am Hallwilersee, Flanieren in Aarau, Tiere erforschen am Fluss oder Vögel beobachten. Viel mehr braucht es bei so einem Traumwetter ja nicht.

Es ist fast nicht zu glauben, dass es an Auffahrt noch geschneit hat. Jetzt jedenfalls ist es selbst in den Bergen überdurchschnittlich warm. Eine regelrechte Hitzewelle. Und das heisst auch: Das Wetter lässt uns an diesem Pfingstwochenende nicht im Stich. Im Gegenteil: Sonne pur, also einfach nur geniessen





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