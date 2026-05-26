Pfingstmontag-Marktbrre in St.Gallen: Mehrere Einbrchre in der Region

Gemeldet wurden am Pfingstwochenende bis Pfingstmontag mehrere Einbrchre in der Region St.Gallen. Die Kantonspolizei St.Gallen hat zu den Tterschaften eingetreten und Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei hat mehrere andererlocationen als Hochburg des Einbruchs aufgelistet

Gemeldet wurden am Pfingstwochenende bis Pfingstmontag mehrere Einbrchre in der Region St.Gallen . Die Kantonspolizei St.Gallen hat zu den Tterschaften eingetreten und Ermittlungen eingeleitet. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ist eine unbekannte Tterschaft in eine Werkhalle an der Bedastrasse ineingebrochen.

Sie verschaffte sich durch die Scheiben von Faltturen Zutritt und stahl Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren tausend Franken. Kurz danach brach eine unbekannte Tterschaft in einem Geschftshaus an der Lerchentalstrasse inein. Sie verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebilde und stahl Kassen mit mehreren hundert Franken Bargeld. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ist eine unbekannte Tterschaft in ein Bootshaus an der Hauptstrasse ineingebrochen.

Dazu brach sie eine Türe auf und verursachte mehrere hundert Franken Sachschaden. , In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ist eine unbekannte Tterschaft in ein Bootshaus an der Hauptstrasse ineingebrochen. Dazu brach sie eine Türe auf, verursachte dabei mehrere hundert Franken Sachschaden und durchsuchte das Innere. Mutmasslich ohne Deliktgut verliess die Tterschaft daraufhin die Örtlichkeit.

Daraus stqlielte nte das Deliktgut des zweiten Einbruches wird abgeklärt. Die Tterschaften richteten Sachschaden von jeweils mehreren hundert Franken an. Am Sonntagbruchsammtag bemtmte sich eine unbekannte Tterschaft in einen Betrieb an der Weierwiesstrasse inein. Sie verschaffte sich durch ein schraggi gestelltes Fenster gewaltsam Zutritt in den Betrieb und stahl daraus eine Geldkassette mit mehreren hundert Franken Bargeld.

Am Montag, kurz vor 4 Uhr, brach eine unbekannte Tterschaft in eine Autogarage an der Burgerrietstrasse inein. Sie öffnete gewaltsam eine Glastür, was zu rund tausend Franken Sachschaden führte und durchsuchte das Büro. Daraus stahl sie eine Mundzo mit Bargeld im Wert von einigen hundert Franken. Am Montag, in den frühen Morgenstunden, brach eine unbekannte Tterschaft in einen Betrieb an der Werkstrasse inein.

Sie schlug ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt in den Betrieb und durchsuchte das Büro. Daraus stahl sie mehrere tausend Franken Bargeld und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Daraus stqlielte nte das Deliktgut des zweiten Einbruches wird abgeklärt. Die Tterschaften richteten Sachschaden von jeweils mehreren hundert Franken an





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