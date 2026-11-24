Galatasaray kontrollierte das Spiel gegen Aston Villa unter lautem Pfeifkonzert, während Bodø/Glimt den LASK erst in der Nachspielzeit bezwang.

Als die Hymne der Champions League erklang, begann im Stadion in Istanbul ein Pfeifkonzert, das nicht mehr aufhören wollte. Die Anhänger der Gastgeber pfiffen während der gesamten Partie zwischen Galatasaray und Aston Villa ohne Unterbrechung.

Die Stimmung im Stadion war von Beginn an hitzig, und die Kulisse machte deutlich, wie emotional der Abend in der Türkei war. Doch der Lärm der Fans war nicht der einzige Aufreger des Abends. Während der Hymne sorgte zudem ein Einlaufkind für Aufsehen, als es eine Kopf-ab-Geste machte. Solche Momente fallen in einem großen Europapokalspiel auf, weil die Kameras und das Publikum genau hinschauen und die Bilder schnell die Runde machen.

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Manzambi im Fokus der Galatasaray-Elf

Auf dem Rasen wurde trotz der aufgeheizten Atmosphäre aber auch intensiv Fussball gespielt. Johan Manzambi stand bei den Gastgebern in der Startformation und war damit einer der Schweizer Akteure, auf die besonders geachtet wurde. Der Schweizer Star konnte seinen Stempel an diesem Abend allerdings nicht in gewohnter Weise aufdrücken. In der 74.

Minute wurde er ausgewechselt, ohne dass er das Spiel entscheidend geprägt hätte. Die Engländer von Aston Villa waren in der ersten Halbzeit das bessere Team und hatten mehr Spielanteile. Klare Torchancen blieben jedoch Mangelware, sodass die Partie lange offen und ohne große Höhepunkte verlief. Je länger das Spiel dauerte, desto stärker übernahm Galatasaray die Kontrolle über das Geschehen und drängte die Gäste immer weiter in die eigene Hälfte.

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Der Treffer, der die Dynamik der Begegnung veränderte, fiel nach einem Eckball. Der eingewechselte Deniz Gül drückte den Ball nach einer Ecke über die Linie und brachte sein Team damit entscheidend voran. Bei dieser Aktion zog sich der Torschütze eine blutende Wunde zu, nachdem ein Verteidiger von Aston Villa bei einer Klärungsaktion mit ihm zusammengestoßen war. Die Verletzung passte in das Bild einer Partie, die von zahlreichen Zweikämpfen, Fouls und körperlicher Härte geprägt war.

Knappe Entscheidungen in der Champions League

Gerade in der Champions League, in der jeder Punkt im Kampf um die vorderen Plätze zählt, sind solche harten Duelle keine Seltenheit. Die Begegnung zeigte deutlich, dass beide Mannschaften bereit waren, für ihre Chancen alles zu geben. Auch im Parallelspiel zwischen Bodø/Glimt und dem LASK ging es hoch her, wobei das Spiel lange nach einer torlosen Angelegenheit aussah. Das Überraschungsteam aus Norwegen war über weite Strecken klar überlegen.

Die Mannschaft aus Bodø hatte deutlich mehr Torabschlüsse, spielte mehr Pässe und besaß wesentlich mehr Ballbesitz als der Gegner aus Österreich. Trotz dieser Vorherrschaft wollte der Ball jedoch nicht ins Tor. Die Abschlüsse blieben ungenau oder wurden von der Defensive des LASK geblockt, und so schien die Partie auf ein Unentschieden ohne Treffer zuzulaufen. Erst in der Nachspielzeit kam der Durchbruch, als Andreas Helmersen für die entscheidende Szene sorgte und damit eine ausgelassene Feier in Bodø auslöste.

Der späte Treffer machte aus einer zähen Begegnung einen emotionalen Moment für die Fans im Norden Norwegens.