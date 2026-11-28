Wiederholte Pfefferspray-Angriffe im Warehouse Club Altstetten erschüttern die Zürcher Nachtszene. Polizei und Veranstalter reagieren auf die Vorfälle und prüfen neue Sicherheitsmassnahmen.

Am späten Freitagabend ereignete sich im Warehouse Club in Altstetten ein weiterer schwerwiegender Sicherheitsvorfall, bei dem Pfefferspray versprüht wurde. Es handelt sich um den zweiten dieser Art innerhalb weniger Wochen in diesem etablierten Eventlokal in Zürich. Die Stadtpolizei Zürich sowie die Veranstalter des Clubs haben den Vorfall bestätigt und die Ermittlungen sowie Sicherheitsüberprüfungen eingeleitet.

Ablauf des Vorfalls und Augenzeugenberichte

Gegen 23 Uhr am Freitagabend befand sich eine 25-jährige Frau aus Zürich mit drei Freunden im hinteren Teil des Erdgeschosses des Clubs. Plötzlich bemerkten sie eine Gruppe, die Pfefferspray versprühte, woraufhin die Gäste sofort ihre T-Shirts vor die Nase hielten und zum Ausgang stürmten. Die Zeugin schilderte die Szene als extrem belastend, wobei sie im Freien sah, wie mehrere Personen kaum noch auf den Beinen waren. Während im Inneren der bekannte französische Musiker und Produzent DJ Hugel seine Set fortsetzte, trafen Polizei und Rettungsdienst vor Ort ein, um die Betroffenen zu versorgen.

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Eine weitere 33-jährige Zeugin aus Zürich berichtete, dass sich die Menschenmenge im Obergeschoss plötzlich auflöste, wobei initial von einem Moshpit ausgegangen wurde. Kurz darauf erreichte die Pfefferspraywolke auch diesen Bereich, sodass die Anwesenden husteten und Wasser von der Barmitarbeitenden verlangten. Beide Zeuginnen betonten die gute Laune der Barbesucher trotz der Notlage und die Tatsache, dass es trotz der chaotischen Situation nicht zu einer Massenpanik kam. Dies wird als glimpflicher Ausgang gewertet, da die Situation potenziell viel schwerwiegender hätte verlaufen können.

Reaktionen der Opfer und Sicherheitsbedenken

Die Betroffenen äußern tiefes Enttäuschung über die wiederholten Vorfälle, die ihre Wahrnehmung des Zürcher Nachtlebens negativ beeinflussen. Die 25-jährige Frau erklärte, dass sie und ihre Freunde den Ort "Ausgang" in Zürich aufgrund der jüngsten Nachrichten und Erlebnisse mittlerweile mehrheitlich meiden. Für die 33-Jährige ist der Vorfall besonders schade, da der Eintrittspreis relativ hoch ist und sie sich spezifisch auf das Konzert von DJ Hugel gefreut hatte. Sie fragt sich, wie ein weiterer Angriff trotz als streng empfundener Eintrittskontrollen möglich war.

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Auch eine 51-jährige Partygängerin aus Zürich zeigte sich nicht überrascht über die verstärkten Kontrollen am Eingang nach dem Vorfall vor rund zwei Wochen. Als sie sich im Obergeschoss aufhielt, wurde ihr nach kurzer Zeit schlecht, während ihr Mann wenig von den Ereignissen bemerkte. Sie kritisiert scharf, dass die aktuellen Bedingungen das Besuchen von Clubs sinnlos machen, lobt aber gleichzeitig das innovative Konzept des Warehouses. Für sie ist es ein Verlust für die Stadt, wenn solche Einrichtungen durch Sicherheitsmängel in Mitleidenschaft gezogen werden.

Sicherheitskonzept und offizielle Stellungnahmen

Sylwina Spiess, die Kommunikationsbeauftragte des Veranstalters, bestätigte in einer schriftlichen Aussage, dass der Sicherheitsdienst umgehend reagierte. Nach Angaben von Spiess wurden die Notausgänge geöffnet, die Halle gelüftet und Wasser verteilt, während die betroffenen Gäste an die frische Luft begleitet und von der Sanität betreut wurden. Der Veranstalter bedauert zutiefst, dass Gäste eine solche Situation erleben mussten, und hebt hervor, dass nach dem ersten Vorfall das Sicherheitskonzept gezielt verschärft wurde.

Trotz dieser Maßnahmen sei es erneut zu einem solchen Vorfall gekommen, was man sehr ernst nehme. Alle Gäste würden beim Einlass abgetastet und ihre Taschen kontrolliert. Spiess räumte jedoch ein, dass gezielte Täter, die kleine Gegenstände am Körper verstecken, eine sorgfältige Kontrolle leider umgehen können. Die genauen Umstände des aktuellen Vorfalls werden derzeit aufgearbeitet, und die Sicherheitsmassnahmen werden erneut auf ihre Wirksamkeit überprüft. Zudem seien in der Nacht auf Samstag Entreissdiebstähle begangen worden, die im Zusammenhang mit dem Pfefferspray-Einsatz stehen könnten.

Ermittlungen der Stadtpolizei und rechtliche Konsequenzen

Brigitte Vogt, Mediensprecherin der Stadtpolizei Zürich, bestätigte den Einsatz beim Warehouse Club in Altstetten. Bei Ankunft stellten die Beamten fest, dass im Eventlokal Pfefferspray versprüht worden war, woraufhin mehrere Personen über Atemprobleme klagten und der Rettungsdienst ausrücken musste. Die Polizei nimmt diesen Vorfall ernst und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Anzeigen wegen Diebstählen in diesem Club sind bereits eingegangen, wobei geprüft wird, ob ein direkter Zusammenhang zum Pfefferspray-Einsatz besteht.

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Die Stadtpolizei Zürich hat eine Fahndung nach der Täterschaft eingeleitet. Bezüglich der Frage, ob die bekannt gewordenen Pfeffersprayvorfälle der vergangenen Wochen auf einen übergeordneten Trend hindeuten, konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine aussagekräftigen Statements abgeben. Die Lage bleibt angespannt, da die Veranstalter und Behörden unter Druck stehen, effektive Lösungen zu finden, um die Sicherheit der Gäste im Warehouse Club Altstetten dauerhaft zu gewährleisten und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen.