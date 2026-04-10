PFAS-Belastung im Thurgau: Umfassendes Untersuchungsprojekt startet

Der Kanton Thurgau initiiert ein Drei-Jahres-Projekt zur Untersuchung der PFAS-Belastung in Böden und Gewässern, nachdem nationale Untersuchungen im Trinkwasser keine Überschreitungen der Grenzwerte ergaben. Das Projekt umfasst detaillierte Messungen und berücksichtigt mögliche Auswirkungen auf Landwirtschaft und Umwelt.

Obwohl eine nationale Untersuchung im Jahr 2023 im Kanton Thurgau keine Überschreitungen der aktuellen Grenzwerte im Trinkwasser feststellte, startet der Kanton ein umfassendes Drei-Jahres-Projekt zur detaillierten Untersuchung der Belastung durch per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen ( PFAS ).

Diese Industriechemikalien, die aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften wie Fett-, Schmutz- und Wasserabweisung in zahlreichen Produkten verwendet werden, stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Andere Kantone der Ostschweiz haben bereits ähnliche Messungen durchgeführt, um ein umfassendes Bild der PFAS-Verteilung in ihren Regionen zu erhalten. Das Projekt im Thurgau soll nun die Situation in Bezug auf Böden, Gewässer und möglicherweise auch landwirtschaftliche Produkte detailliert erfassen und analysieren, um das Ausmaß der Belastung zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die systematische Untersuchung umfasst eine Vielzahl von Probenahmen, darunter Milchproben, die im Kanton Thurgau erstmals in dieser Form durchgeführt werden. Ergänzt werden diese durch Bodenuntersuchungen, sowohl anhand von Archivproben als auch durch neue Messungen. Des Weiteren werden Abwasserreinigungsanlagen, das Grundwasser und Oberflächengewässer auf PFAS untersucht. Der Kanton beteiligt sich zudem am nationalen Grundwassermonitoring. Ziel des Projekts ist es, die PFAS-Situation im Kanton umfassend zu dokumentieren und die potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung zu bewerten. Das Projekt umfasst auch die Untersuchung der Auswirkungen, falls PFAS nachgewiesen werden. Dabei werden Themen wie die Verantwortlichkeit bei Feuerwehren und die Unterstützung von Landwirten bei erhöhten Werten auf landwirtschaftlichen Betrieben berücksichtigt. Derzeit sind keine zusätzlichen finanziellen Mittel für die direkte Unterstützung stark betroffener Landwirtschaftsbetriebe vorgesehen. Diese Mittel, sowie zusätzliche Mittel für die Landwirte, sollen dem Grossen Rat beantragt werden, sobald die betroffenen Flächen, Betriebe und die notwendigen Maßnahmen bekannt sind. Das Projekt geht weit über die reine Messung hinaus und zielt darauf ab, die gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen, um die Belastung zu minimieren und die Auswirkungen zu begrenzen. Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen die Komplexität des Themas. In den beiden Appenzell wurden in den vergangenen Monaten Untersuchungen durchgeführt, die bei einer erheblichen Anzahl von Bauernbetrieben erhöhte Werte in Milch und Tränkewasser nachwiesen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer umfassenden und koordinierten Vorgehensweise, wie sie nun im Kanton Thurgau geplant ist. Die Ergebnisse der Untersuchung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen werden von entscheidender Bedeutung sein, um die Risiken durch PFAS zu minimieren und die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu schützen. Der Kanton St. Gallen hat bereits Erfahrungen mit PFAS-Belastungen gemacht, insbesondere im Zusammenhang mit kontaminierten Böden, die durch die Ausbringung von Klärschlamm verursacht wurden. Diese Erfahrungen unterstreichen die Notwendigkeit einer frühzeitigen Erkennung und Sanierung von kontaminierten Gebieten. Die Behörden des Kantons Thurgau lehnen die vom Bund vorgeschlagenen Höchstgehalte für PFAS in Lebensmitteln ab, da sie befürchten, dass ohne Begleitmaßnahmen unvorhersehbare Folgen für die Produktion und die Existenzgrundlagen der Landwirtschaft entstehen könnten. Diese Haltung unterstreicht die Notwendigkeit, neben der Messung auch begleitende Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen auf die betroffenen Betriebe zu minimieren





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