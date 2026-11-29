In der Gemeinde Pfäfers wurden am 29. November 2026 vier nationale Vorlagen abgestimmt. Die Stimmbürger lehnten die AHV-Zusatzfinanzierung ab und stimmten der Feuerwerks-Initiative zu.

Am 29. November 2026 entschieden die Stimmbürger der Gemeinde Pfäfers im Kanton Sankt Gallen über mehrere wichtige nationale Vorlagen. Die Bevölkerung lehnte die geplante Zusatzfinanzierung der AHV ab, während sie die Initiative zur Lockerung der Feuerwerksbestimmungen annahm. Die allgemeine Beteiligung lag bei 50,13 Prozent.

AHV-Zusatzfinanzierung in Pfäfers gescheitert

Die Stimmbevölkerung in Pfäfers lehnte die Vorlage zur zusätzlichen Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung mit deutlicher Mehrheit ab. Im Gegensatz dazu wurde die Feuerwerks-Initiative angenommen, was auf eine andere Schwerpunktsetzung der Wähler hindeutet. Die Teilnahme an dieser Abstimmung war für alle stimmberechtigten Personen ein wichtiger Teil der demokratischen Mitgestaltung.

Also read Stimmberechtigte entscheiden über Mehrwertsteuer-Anstieg für AHV-Finanzierung

Umfangreiche Teilnahme an den Urnengängen

Insgesamt waren 1135 Personen in der Gemeinde Pfäfers für die Urnengänge vom 29. November 2026 stimmberechtigt. Eingegangen sind 573 gültige Stimmrechtsausweise, davon 541 brieflich und 32 über

Advertisement

Unterstützung für Ehepaargleichstellung und Kriegsmaterialgesetz

"Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!": 308 Ja (55,40 Prozent), 248 Nein (44,60 Prozent), Stimmbeteiligung 49,78 Prozent Änderung vom 19. Dezember 2025 des Bundesgesetzes über das Kriegsmaterial (Kriegsmaterialgesetz, KMG): 335 Ja (60,69 Prozent), 217 Nein (39,31 Prozent), Stimmbeteiligung 49,34 Prozentüber die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (Finanzierung ambulante Leistungen im Bereich Wohnen): 404 Ja (84,17 Prozent), 76 Nein (15,83 Prozent), Stimmbeteiligung 43,26 Prozentüber die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (Inklusive familienergänzende Kinderbetreuung): 337 Ja (72,01 Prozent), 131 Nein (27,99 Prozent), Stimmbeteiligung 42,56 ProzentZu vergeben waren zehn Mandate der nebenamtlichen Richterinnen und Richter für die Amtsdauer 2027 bis 2033. In Pfäfers gingen 433 Stimmzettel ein, was einer Stimmbeteiligung von 38,15 Prozent entspricht.

Die Initiative "Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!" fand in Pfäfers eine Mehrheit. Es gab 308 Ja-Stimmen (55,40 Prozent) und 248 Nein-Stimmen (44,60 Prozent), bei einer Stimmbeteiligung von 49,78 Prozent. Auch die Änderung vom 19. Dezember 2025 des Bundesgesetzes über das Kriegsmaterial (Kriegsmaterialgesetz, KMG) wurde mit 335 Ja (60,69 Prozent) und 217 Nein (39,31 Prozent) bei einer Stimmbeteiligung von 49,34 Prozent angenommen.

Soziale Sicherung und Integration mit klarer Zustimmung

Die Vorlagen zur sozialen Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung wurden ebenfalls klar befürwortet. Für die Finanzierung ambulante Leistungen im Bereich Wohnen sprachen sich 404 Ja (84,17 Prozent) und 76 Nein (15,83 Prozent) aus, bei einer Stimmbeteiligung von 43,26 Prozent. Bei der inklusiven familienergänzende Kinderbetreuung waren es 337 Ja (72,01 Prozent) und 131 Nein (27,99 Prozent), bei einer Stimmbeteiligung von 42,56 Prozent.

Juristische Mandate und demokratische Partizipation

Zu vergeben waren zehn Mandate der nebenamtlichen Richterinnen und Richter für die Amtsdauer 2027 bis 2033. In Pfäfers gingen 433 Stimmzettel ein, was einer Stimmbeteiligung von 38,15 Prozent entspricht. Die Wahl zeigt, dass auch juristische Ämter in der lokalen Demokratie eine Rolle spielen.