Pfadi Winterthur hat mit einem knappen 39:35-Sieg im Rückspiel gegen den slowenischen Gegner Trebnje den Einzug in das Achtelfinal des Europacups perfekt gemacht. Trotz einer intensiven Schlussphase konnte die Mannschaft die Führung verteidigen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer der Arena erlebten einen Europacup -Abend, der in jeder Hinsicht als herausragendes Ereignis in die Geschichte des europäischen Handballs eingehen wird. Voll geprägt von intensiven Emotionen, spektakulären Toren und extremer Spannung bis in die letzten Sekunden der Partie, bot der Spieltag beste Werbung für die Qualität des europäischen Vereinshandballs.

Die Winterthurer Handballer gingen mit dem klaren Ziel in die Begegnung, den Anschluss zum Hinspiel wettzumachen und gemeinsam mit ihrer treuen Pfadi-Familie den Einzug in das Achtelfinale des Wettbewerbs zu sichern. Was am Samstagabend auf dem Parkett und in den Rängen geschah, übertraf alle Erwartungen an ein sportliches Spektakel. Die Winterthurer Startete bemerkenswert stark in die Partie. Tazio Baumann eröffnete zwar als erster das Torverhältnis, doch Pfadi konnte sich zunächst mit zwei Toren absetzen.

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Die slowenische Mannschaft hielt zunächst gut dagegen, doch die Hausherren ließen ihre Führung zu keinem Zeitpunkt aus den Händen gleiten. Eine beeindruckende offensive Durchschlagskraft, ungebrochene Spielfreude und eine hohe Treffsicherheit zeichneten das Spiel der Winterthurer aus. Besonders Mehdi Ben Romdhane präsentierte sich in einer herausragenden Spiellaune und hatte mit seinen entscheidenden Treffern maßgeblichen Anteil daran, dass der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut werden konnte. Beim 18:11 in der 23.

Spielminute betrug der Vorsprung erstmals sieben Tore. Mit enormer Effizienz begeisterten die Winterthurer das Publikum und schrieben eine bemerkenswerte Offensivleistung auf internationalem Parkett. Insgesamt erzielte Pfadi in den ersten 30 Spielminuten 23 Treffer. Mit einer 23:17-Führung verabschiedete sich die Mannschaft unter großem Jubel der Heimanfans in die Halbzeitpause.

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Pfadi baut Führung weiter aus

Auch nach dem Seitenwechsel knüpften die Winterthurer nahtlos an ihre starke Leistung an. Angeführt von einem erneut treffsicheren Mehdi Ben Romdhane und der stabilen Keeperleistung von Daniel Parkhomenko zwischen den Pfosten, baute Pfadi die Führung weiter aus. Beim 34:25 in der 44. Spielminute betrug der Vorsprung zwischenzeitlich neun Tore.

Doch der Europacup-Abend sollte noch einiges an Spannung bereithalten, bevor das Finale erreicht war. Die Slowenen mobilisierten in der Schlussviertelstunde nochmals alle ihre Kräfte und verkürzten den Rückstand zäh. Es entwickelte sich eine hochspannende Schlussphase, in der die Winterthurer mit großem Kampfgeist um jeden Ball warfen und den Einzug in das Achtelfinale verteidigten. Als Trebnje in der 59.

Spielminute auf 37:34 verkürzte, trennten die beiden Mannschaften in der Gesamtabrechnung nur noch ein einziges Tor. Die Anspannung in der Arena war spürbar. Daniel Parkhomenko und Lukas Köder sorgten mit ihren Treffern in der Schlussminute schließlich für die endgültige Entscheidung. Mit dem 39:35-Heimsieg und einem Gesamtscore von 68:66 sicherten sich die Winterthurer den Sieg.

Spieler überzeugen mit Treffsicherheit

Zehn Treffer aus zwölf Versuchen machten Mehdi Ben Romdhane zum erfolgreichsten Torschützen der Partie. Tim Rellstab steuerte sieben Tore bei, während Tazio Baumann und Maximilian Freiberg mit fünf beziehungsweise vier Treffern ohne Fehlwurf blieben. Rickard Frisk leistete mit 16 Paraden ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Erfolg. Letztlich waren es die geschlossene Mannschaftsleistung, der unermüdliche Kampfgeist und der gemeinsame Wille, die diesen Europacup-Erfolg ermöglichten.

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Die Fans, sowohl die lautstarke Unterstützung der Pfadi-Familie als auch die mitgereisten Fans aus Slowenien, sorgten für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die europäische Reise geht nun weiter.