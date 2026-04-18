Pfadi Winterthur im Handball-Halbfinale, Rekord für Schwimmerin Rasmussen, Unihockey-Finals stehen fest

Pfadi Winterthur zieht nach einem 3:1-Sieg gegen St. Otmar St. Gallen ins Halbfinale der Handball-Playoffs ein. Schwimmerin Gaia Rasmussen verbessert ihren Schweizer Rekord über 200m Rücken. Die Finalpaarungen im Unihockey der Damen und Herren sind ebenfalls ermittelt.

Pfadi Winterthur hat den Einzug ins Halbfinale der Handball -Playoffs perfekt gemacht. In einem hart umkämpften Viertelfinal-Duell setzten sich die Winterthurer mit 3:1 Siegen gegen St. Otmar St. Gallen durch. Der entscheidende Sieg im vierten Spiel wurde auswärts in der Kreuzbleiche mit 28:26 errungen. Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, die von Intensität und Leidenschaft geprägt war. Zur Halbzeit stand es ausgeglichen 14:14. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich St.

Otmar nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von 16:19 nochmals zum 19:19 heran. Erst in der Schlussphase gelang es Pfadi Winterthur, sich entscheidend abzusetzen und den Sieg sowie den Halbfinaleinzug zu sichern. Damit ziehen die Top 4 der Qualifikationsrunde geschlossen ins Halbfinale ein. Dort trifft Kadetten Schaffhausen auf den BSV Bern, während Kriens-Luzern auf Pfadi Winterthur wartet. In den Schwimmbecken glänzte Gaia Rasmussen bei den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Sursee. Die 22-jährige Genferin unterbot über 200 Meter Rücken im 25-Meter-Becken ihren eigenen Schweizer Rekord mit einer beeindruckenden Zeit von 2:07,11 Minuten. Damit verbesserte sie ihre Bestmarke aus dem Vorjahr, die sie ebenfalls bei diesem Wettkampf erzielt hatte, um elf Hundertstelsekunden. Eine herausragende Leistung, die ihre anhaltende Dominanz in dieser Disziplin unterstreicht. Auch im Unihockey stehen die Playoff-Finals fest. Bei den Frauen kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Qualifikationssieger Wizards Bern Burgdorf und dem Serienmeister Kloten-Dietlikon Jets. Beide Teams sicherten sich ihre Finaltickets am Freitag in ihren jeweiligen Halbfinalserien (Best of 7). Bern Burgdorf setzte sich im Derby gegen Emmental Zollbrück auswärts mit 3:1 durch. Kloten-Dietlikon behielt zuhause gegen Zug United mit 6:4 die Oberhand. Bei den Männern steht die Finalpaarung bereits seit Freitag fest: Rychenberg Winterthur trifft auf den amtierenden Meister Zug United. Diese Finalserien versprechen packende Duelle und dramatische Entscheidungen, die die Fans in Atem halten werden





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