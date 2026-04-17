Pfadi Winterthur holt klaren Heimsieg und steht kurz vor dem Halbfinal-Einzug

Pfadi Winterthur überzeugt im zweiten Spiel deutlich mit 32:24 und sichert sich damit den Matchball für den Einzug ins Halbfinale. Am 18. April 2026 fällt in der Kreuzbleiche die Entscheidung.

Pfadi Winterthur hat beim zweiten Aufeinandertreffen einen souveränen 32:24-Sieg errungen und damit die hervorragende Ausgangslage für den Halbfinal-Einzug am 18. April 2026 in der heimischen Kreuzbleiche geschaffen. Der traditionsreiche Handball club zählt zu den erfolgreichsten Vertretungen in der Schweiz und trägt seine Heimspiele in der AXA-Arena aus.

Diese jüngste Leistung unterstreicht die Ambitionen des Vereins, auch in dieser Saison eine bedeutende Rolle im Kampf um die Meisterschaft zu spielen. Die Unterstützung durch die heimischen Fans in der AXA-Arena war einmal mehr ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Wie vom Verein mitgeteilt wurde, gestaltete sich die Anfangsphase der Begegnung am Donnerstagabend, 16. April 2026, noch ausgeglichen. Doch bereits nach dem ersten Viertel der Spielzeit hatte sich Pfadi Winterthur einen komfortablen Vorsprung von vier Toren (8:4) herausgespielt. Insbesondere Linkshänder Grega Krecic, der wie sein Mitspieler Max Freiberg auf der rechten Außenbahn startete, zeigte sich in dieser Phase treffsicher und steuerte vier Treffer bei. Trotz eines frühen Time-outs seitens des Gegners pendelte der Vorsprung der Heimmannschaft weiterhin zwischen drei und vier Toren, auch wenn Konrad Hübner bereits mit zwei persönlichen Zeitstrafen belastet war. Zur Halbzeitpause baute das Pfadi-Team seinen Vorsprung weiter aus und lag zur Pause mit fünf Toren in Front (18:13-Pausenresultat). Der Ausfall von Leistungsträger Tobias Wetzel auf Seiten der Gelb-Schwarzen sowie die schmerzhafte Kopfverletzung von Torhüter Andreas Björkman Myhr, der danach nicht mehr eingreifen konnte, trübten zwar die Stimmung, konnten den Spielfluss des Pfadi-Teams jedoch nicht aufhalten. Der Pfadi-Zug rollte unaufhaltsam weiter. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Leistung über alle Mannschaftsteile hinweg, angeführt vom Top-Torschützen Niclas Mierzwa, der mit sieben Treffern eine makellose Leistung ablieferte. Dieser zweite und entscheidende Sieg war nicht nur hochverdient, sondern auch ein deutliches Signal an den Gegner. Die deutliche Überlegenheit im Spiel unterstreicht die gute Form und die taktische Disziplin der Mannschaft von Pfadi Winterthur. Dennoch ist sich das Team bewusst, dass der Gegner in der eigenen Halle noch einmal alle Kräfte mobilisieren wird, um eine Entscheidungsspielserie zu erzwingen und die Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren. Der entscheidende Schlagabtausch wird bereits am Samstag, 18. April 2026, um 18 Uhr in der Kreuzbleiche stattfinden. Dort hat Pfadi Winterthur die Möglichkeit, vor heimischem Publikum den Sack zuzumachen und den Halbfinal-Einzug perfekt zu machen. Die Erwartungen sind hoch, und die Mannschaft ist bereit, diese letzte Hürde zu nehmen





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