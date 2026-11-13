Petzi fordert Solidaritätsabgabe für Schweizer Musikclubs

Der Schweizer Musikclub-Verband Petzi lanciert eine Initiative für freiwillige Abgaben auf Konzerttickets. Ziel ist die Förderung kleinerer Clubs und Festivals in der Schweiz.

Der Schweizer Musikclub-Verband Petzi hat gemeinsam mit dem Förderverein Schweizer Livemusik eine neue Kampagne lanciert, die eine solidarische Abgabe auf Ticketpreise für Live-Events vorsieht. Ziel dieser Initiative ist es, kleine und mittlere Musikclubs sowie Festivals finanziell zu unterstützen, indem ein Teil der Einnahmen größerer Veranstaltungen in die Basis der Schweizer Musikszene fließt. Über 250 Musikschaffende, Veranstalter und Branchenvertreter haben den Appell bereits unterzeichnet.

Details zur Solidaritätsabgabe

Die Initianten schlagen eine freiwillige Zahlung von einem Franken pro Ticket bei Festivalkonzerten und zwei Franken bei Hallen-, Stadion- und Arenakonzerten vor. Diese Summen sollen direkt den kleineren Clubs zugutekommen, die oft als Ausbildungsstätte für die Branche dienen. Die Idee hat bereits breiten Rückhalt in der Musikszene gefunden, darunter bei bekannten Künstlern wie Crimer, Stahlberger oder Patent Ochsner. Der Verband Petzi fungiert als Dachverband für über 240 nicht gewinnorientierte Musikclubs und Festivals in 23 Kantonen und allen vier Sprachregionen der Schweiz.

Also read Käseexporte sinken, Importe steigen - Schweizer Käsebranche unter Druck

Begründung und Gerechtigkeit

Die Initianten argumentieren, dass viele Kunstschaffende sowie Event-Mitarbeitende in den Bereichen Booking, Administration und Technik ihre berufliche Laufbahn in kleineren Clubs und bei mittleren Festivals begonnen haben. Oftmals erfolgte dies freiwillig oder mit nur geringer Entschädigung. Große Veranstalter profitieren heute von dieser Infrastruktur und Ausbildung, weshalb eine Rückinvestition in das lokale Schaffen als selbstverständlich betrachtet wird. Diego Dahinden, Geschäftsleiter von Petzi, verweist darauf, dass ähnliche Modelle bereits im Film und im Sport etabliert sind.

Kommerzielle Veranstalter im Fokus

Im Fokus der Abgabepflicht stehen primär kommerzielle Veranstalter großer Konzerte und Festivals. Zu diesen Unternehmen zählen unter anderem Good News, Live Nation Switzerland und Act Entertainment. Es ist jedoch noch nicht abschließend geregelt, wie die Abgabe erhoben und finanziert werden soll. Ob die Veranstalter den Beitrag aus ihren bisherigen Einnahmen finanzieren oder die Kosten auf die Ticketpreise umlegen, bleibt vorerst offen. Die konkrete Ausgestaltung soll gemeinsam mit der Branche erarbeitet werden.

Advertisement

Internationale Vorbilder und Herausforderungen

In Großbritannien existiert seit Anfang 2025 ein ähnliches Modell, bei dem bei teilnehmenden Veranstaltungen mit mindestens 5000 Plätzen ein Pfund pro Ticket an den sogenannten Live Trust fließt. Dieses hat bereits Förderprogramme im Umfang von 1,5 Millionen Pfund für die unabhängige Livemusikszene auf den Weg gebracht. Allerdings machen längst nicht alle Veranstalter mit, weshalb das britische Kulturministerium eine gesetzliche Verpflichtung erwägt, falls die freiwillige Beteiligung nicht deutlich steigt. In der Schweiz hängt die Durchsetzung des Modells vor allem vom guten Willen der großen Player ab.

Zeitplan und finanzielle Erwartungen

Erste Modellrechnungen der Initianten versprechen jährliche Einnahmen von bis zu 3,7 Millionen Franken, allerdings nur, wenn sämtliche Großveranstaltungen mitmachen. Bis zum 18. Dezember 2026 läuft eine Konsultationsphase, 2027 sollen konkrete Vereinbarungen folgen. Ein Start der Initiative ist frühestens Anfang 2028 vorgesehen. Die von SRF angefragten Großveranstalter Live Nation, Gadget, ABC Productions und Good News haben sich bislang nicht zur Initiative geäußert. Ob sich genügend große Veranstalter tatsächlich an den kleinen beteiligen, bleibt die entscheidende Frage für den Erfolg des Projekts.