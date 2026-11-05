Peter Zumthor eröffnet Wyss-Museum: Fondation Beyeler verdoppelt Fläche mit Stampfbeton-Architektur

Die Fondation Beyeler erweitert ihr Museum mit dem neuen Wyss-Museum von Peter Zumthor. Die Fläche verdoppelt sich, die Kunst- und Naturharmonie bleibt erhalten.

Das Kulturerbe der Fondation Beyeler in Riehen hat sich massiv verändert, als der berühmte Schweizer Architekt Peter Zumthor seine lang erwarteten Erweiterungsarbeiten offiziell präsentierte. Diese neue Phase markiert einen Wendepunkt für eine der renommiertesten Kunstinstitutionen der Schweiz, die im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Besucher verzeichnete. Die Erweiterung zielt darauf ab, die harmonische Beziehung zwischen Architektur, Natur und Kunst zu stärken und gleichzeitig die visuellen Grenzen zwischen dem bestehenden Werk von Renzo Piano und den neuen Strukturen nahtlos zu überwinden.

Architektonische Verdopplung mit Stampfbeton

Das Herzstück der Erweiterung ist das nach dem Stiftungsratspräsidenten Hansjörg Wyss benannte Wyss-Museum, das die verfügbare Ausstellungsfläche um fünfzig Prozent vergrößert. Der Entwurf von Peter Zumthor ragt zwar über die Baumkronen hinaus, positioniert sich jedoch bewusst fern genug vom ursprünglichen Pavillon, um keine Konkurrenz im optischen Raum darzustellen. Die Fassade dieses festungsartigen Bauwerks mit drei Etagen basiert auf einer speziellen Mischung aus Jurakalkstein und Stampfbeton, einem Material, das Zumthor bereits in früheren Projekten wie einer Kapelle in der Eifel experimentell erprobt hatte.

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Die Herstellung der Baublöcke für das Wyss-Museum erfolgte durch ein engmaschiges Team, das die Blöcke goss und schichtete, wobei menschliche Handarbeit für sichtbare Unregelmäßigkeiten sorgte. Diese bewusst eingeflochtenen Unebenheiten verleihen dem Gebäude eine authentische Haptik, die sich als wichtiges gestalterisches Element entpuppte. Der Innenraum präsentiert sich in einem minimalistischen Stil, der durch akribische Detailgenauigkeit definiert ist, anstatt durch überflüssige Dekorationen oder offene Lüftungsschlitze in den Wänden.

Integration in die bestehende Landschaft

Die gesamte Anlage wurde in einer Y-Form um jahrhundertealte Bäume herum konstruiert, darunter ein Ginkgo, ein Mammutbaum und eine Gruppe von Platanen, um die historische Baumpflanzung so gut wie möglich zu bewahren. Peter Zumthor hat durch diese strategische Anordnung erreicht, dass die Ergänzungen an den Originalbau von Renzo Piano fast unsichtbar erscheinen. Der Originalbau von Renzo Piano liegt in einer Landschaftssenke und verfügt über ein flaches, breites Glasdach, das den Anschein erweckt, auf dem Boden zu schweben, was einen klaren Kontrast zu der solideren Struktur des neuen Museums bildet.

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Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler, betonte bei einem Rundgang über das erweiterte Gelände die strategische Bedeutung dieser Verdopplung. Durch die zusätzliche Fläche ist die Stiftung nun in der Lage, einen umfangreicheren Teil ihrer bedeutenden Sammlung zu zeigen, die Werke von Paul Cézanne, Claude Monet, Vincent van Gogh, Paul Klee und Henri Matisse umfasst. Panoramafenster im neuen Bauwerk eröffnen zudem spektakuläre Ausblicke auf das Juragebirge und den Schwarzwald.

Kuratorenische Konzepte und materielle Ästhetik

Die räumliche Neuordnung erlaubt es Kuratoren, thematische Verbindungen zwischen den historischen Werken und zeitgenössischen Installationen herzustellen. Beide Erdgeschosse des ursprünglichen Piano-Gebäudes und des neuen Wyss-Museums widmen sich dem zentralen Thema Wasser, wobei Monets Seerosen in beiden Bereichen präsent sind. Im Wyss-Museum werden diese klassischen Werke durch Skulpturen der amerikanischen Konzeptkünstlerin Roni Horn sowie durch deren präzise Wasserfotografien ergänzt, die Farben und Texturen detailgetreu abbilden.

In den oberen Stockwerken finden Besucher surrealistische Werke von Max Ernst und René Magritte sowie Skulpturen von Alexander Calder in einer verspielten, schwebenden Anordnung neben Gemälden von Joan Miró. Die Böden im gesamten Komplex bestehen aus einheitlichem Terrazzo und Jurakalkstein, die als klarer, durchgehender Untergrund für die Skulpturenpräsentation dienen. Die Luftzirkulation erfolgt hier dezent durch Spalte zwischen Fensterrahmen und Wänden, was die visuelle Reinheit des Raums bewahrt. Für den Grundstückserwerb, den Bau sowie den Betrieb des Anbaus in den ersten Jahren investiert die Stiftung insgesamt 120 Millionen Franken.